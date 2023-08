Raíllo espera hoy el diagnóstico final de su lesión

Este martes se sabrá qué ocurrirá con Antonio Raíllo. El central del Mallorca, lesionado ante el Villarreal, conocerá a lo largo del día el diagnóstico final de su lesión en el tobillo izquierdo tras pasar por la consulta del doctor Ramón Cugat en Barcelona, que ya fue el mismo que le operó en octubre de 2021.

Pese a que los pronósticos no son nada halagüeños, el jugador y el Mallorca esperan que la lesión no sea tan grave y que permita evitar el quirófano. Si las pruebas médicas arrojan como resultado que tiene muy dañada la zona, se procederá a operarle en los próximos días para no perder tiempo, con un tiempo de baja estimado de entre 3-4 meses, por lo que como pronto no se le volvería a ver en un partido hasta diciembre o enero.

Raíllo, para evitar el sufrimiento que padeció durante dos meses hasta que se tomó la decisión de pasar por el quirófano es de operarse de inmediato si así lo requiere su lesión.

Mientras tanto, el club aguarda acontecimientos antes de empezar a activar la opción de firmar a un central que sustituya al cordobés, además de otro defensor que complete la nómina de centrales para Javier Aguirre, que pierde a su mayor activo en defensa.