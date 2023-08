Avorriment, calor i primera derrota del Real Mallorca, per Ricard Pla

Els partits entre el Mallorca i el Vila-real han deixat de tenir encant. Quan es creen massa expectatives passa el que veiérem a Son Moix, que no va arribar a estar ple. Joc lent a causa de la humitat; poques jugades d’interès, i l’aficionat se’n torna un poc decebut, perquè ni Darder pogué arreglar res, ja que no pot esser per tot. És mal d’entendre que en ple mes d’agost es programin partits a les set i mitja de l’horabaixa i, sobretot, amb les previsions que han fet els meteoròlegs aquesta setmana.

Naturalment, pitjor estan els jugadors, que, tot i tenir la pausa d’hidratació, han de suportar més de trenta graus de temperatura. Es veu que qui confecciona el calendari està ben assegut i amb un bon aire condicionat. Amb poc més d’un quart de full d’una plagueta petita en vàrem tenir prou per fer les anotacions d’un partit molt fluix, dominat gairebé tot el temps pel Vila-real i amb el Mallorca a l’expectativa. Sobretot a la primera part, quan no va existir el centre del camp mallorquinista: ni Morlanes ni Mascarell ni Dani Rodríguez no aconseguiren lligar ni una sola jugada de mèrit.

Lamentablement, l’únic destacable va ser la lesió d’Antonio Raíllo, que fins a aquell moment havia controlat el gegant Sorloth. L’equip valencià, superior tècnicament però gens sobrat físicament, alentí el joc a la seva conveniència i marcà segurament en una jugada que no té registrada en el seu catàleg. Un simple córner, un rebot i l’únic gol d’un partit que el Mallorca intentà empatar, però no va tenir prou arguments per fer-ho. En qualsevol cas, es nota que és un partit gairebé de pretemporada, però amb punts en joc. És obvi que el Mallorca va deixar més bones sensacions a Las Palmas que ahir a Palma. Ara, com sempre passa, haurà d’anar a cercar fora el que ha perdut a casa. Serà a Granada, també a les 19.30 h, dissabte que ve.