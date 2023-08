Sandro Ramírez y el ‘Vasco’ Aguirre. Un bofetón de Maffeo al nueve de la UD Las Palmas en la tarde que Jonathan Viera fue el falso nueve. Los ingredientes para la Tercera Guerra Mundial. El veterano preparador del Real Mallorca, en su partido 429 en Primera División, fue sacado de sus casillas por la insistencia y la habilidad de Sandro Ramírez, el mejor de los amarillos en el empate ante los bermellones, sin olvidar el recital de Álex Suárez ante el gigante Muriqi.

El estreno de la legión de gofio de Pimienta (1-1) dejó un punto de resistencia y el pique de Sandro con Aguirre en la banda. Avanzada la segunda parte, el bofetón de Maffeo al atacante grancanario pulsó el botón de emergencia nacional.

‘¡No te puedes tirar cabrón (...) No te tires, no finjas. No te tires!’, le repetía el estratega del Mallorca, que suma dos décadas en los banquillos de liga de oro de España. Sandro no se cortó y le recordó que debe dirigirse con respeto. Las cámaras de DAZN y Movistar Plus no perdieron detalle de una situación de alta tensión que fue aprovechada por Maffeo para provocar a Sergi Cardona -en el suelo tras quejarse de un empujón-. Fútbol de calle, tanganas y un Aguirre desquiciado. Tiene mérito sacar de sus casillas a uno de los catedráticos de la competición.

Y eso que la tarde comenzó con las flores del mexicano a su homónimo del banquillo local. No lo llamó Xavi ni Pimienta. «A Francisco Javier desearle suerte, desearle lo mejor. Llegó aquí por méritos propios, nadie le regaló nada y es bonito ver gente nueva; así como un estadio hermoso. Ver un estadio hermoso y lleno es motivador, esperamos estar a la altura».

Era la contienda entre el veterano de las 429 batallas y un virgen Pimienta, que tuvo un bautizo interesante ante el Mallorca. Engañó a Aguirre en la primera parte, con una jugada magistral, la de ubicar a Viera entre los tres centrales, con Sandro y Marc entrando como cohetes desde los costados. De esta manera, la UD ganó la batalla del centro del campo, con Kirian, Javi Muñoz, Enzo, los citados extremos y un Viera con movilidad constante -del área a la mediapunta e incluso a las bandas-.

Cabreo con la pértiga

A Aguirre no le sentó nada bien que la TV le colocase un micrófono durante su charla técnica en uno de los descansos para la hidratación. Tampoco quiso analizar lo acontecido con Sandro Ramírez, que provocó el penalti que transformó Viera por un pisotón de Copete. «Quieren poner un micrófono arriba, pues...Pongan también un micrófono aquí [señalando a su polo de vestir]. Ahí se queda todo, esto es fútbol».

El capitán de la UD y goleador en la vuelta de los amarillos a Primera tuvo que ejercer de ‘casco azul’. El pacificador. El Kofi Annan del partenón del Gran Canaria. Le espetó calma al mexicano e incluso dejó otro gesto de calma y pausa al ‘incendiario’ Maffeo -en las retinas de los aficionados debe permanecer la agria polémica con Vinícius Júnior en la pasada edición liguera-. Vuelve el caviar, el ‘fútbol deluxe’ y las polémicas. El barro también existe, pasa en las mejores familias.