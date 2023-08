Falta molt de ritme

Començar una competició sense perdre evidentment és una bona noticia, però hauria estat molt més interessant tornar a Palma amb una victòria que el Mallorca va cercar i possiblement merèixer. Però una cosa són els desitjos i l’altra, la realitat, que ens diu que molts de jugadors mostraren una falta de ritme més que notable, una condició física molt justa que l’hem d’afegir a la temperatura que hi havia ahir a les Canàries.

Naturalment, el primer partit de la temporada ens va deixar moments molt destacats, com la presència de l’aplaudit Sergi Darder i també de Samu Costa, els dos darrers fitxatges mallorquinistes. La sola presència del jugador d’Artà immediatament va donar un altre aire a l’equip. En totes les accions en què va intervenir Darder, hi posà la qualitat que tots coneixem i seva va ser la passada en el córner, que va significar l’empat en el magnífic cop de cap de Raíllo. El Mallorca, sense fer un gran partit, va ser millor que Las Palmas, que només pogué marcar de penal. Notable també va ser l’aportació de Muriqi, com sempre, tot i que no va estar gaire encertat. Però ningú no li qüestionarà el compromís que demostra cada partit en l’equip.

I, per acabar, comentarem la intervenció de Javier Aguirre en el descans i els canvis que, amb bona lògica, va fer. Seure Gio i Copete i passar a jugar amb quatre defenses va ser la millor decisió de l’horabaixa. Els dos jugadors quedaren assenyalats, sobretot Copete, que, penal a banda, va fer una primera part lamentable. A la segona, i amb l’entrada en joc de Sergi Darder, va semblar que es jugava un altre partit. És, sense cap dubte, la millor noticia per a aquest Mallorca, que comença a perfilar un onze més atractiu, creatiu i competitiu que el de la temporada passada. Com sempre passa, només es tracta de posar els millor jugadors, segurament els que veurem divendres que ve a Son Moix contra el Vila-real.