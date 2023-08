Un empate ilusionante

El derbi insular con el que el Mallorca ha iniciado un año más en Primera nos deja un empate lleno de sensaciones positivas, por mucho que el partido podría haberse decantado de cara para los de Aguirre si el pirata Muriqi no hubiera fallado un penalti, ni alguna de las ocasiones de que disfrutó. Las Palmas no puso en apuros en ninguna ocasión a Rajkovic y de no haber mediado el absurdo penalti de Copete ahora estaríamos hablando de una victoria rojilla. Los postes lo impidieron también.

Más allá del resultado lo importante es ver que la plantilla que se ha confeccionado tras las salidas de Kang in Lee, Baba y otros puede competir al mismo nivel, o incluso mejor, que el pasado año, cuando se logró la permanencia sin apuros. Y no hay que olvidarlo, este es el objetivo principal del Mallorca. Los fichajes realizados tras la marcha del coreano no han restado un ápice de potencial, especialmente después de la incorporación de Sergi Darder en el último suspiro. Tras ver de lo que es capaz el artanenc sin haber hecho ningún entrenamiento con sus ayer compañeros, el abanico de posibilidades que se abre es galáctico. El Mallorca se queda con las ganas ante Las Palmas El fichaje del exespañolista le ofrece a Javier Aguirre un montón de nuevos esquemas posibles, más allá del de cinco hombres atrás con el que el equipo comenzó el partido. Balón para los de García Pimienta y a esperar ocasiones como las de Dani. Aguirre fue valiente tras el descanso y cambió su sistema para irse a por el partido, algo que con la artillería con la que se cuenta ahora es factible. Dato aparte es la influencia de otro hombre ayer, Raíllo, que además de su seguridad defensiva aportó gol y peligro creando el pánico entre la defensa canaria. Si sale del equipo será un duro golpe. De momento, lo disfrutamos como a Darder y al primer punto.