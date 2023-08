Las Palmas - Real Mallorca: El primer paso de un reto

El listón está muy alto, pero las expectativas están disparadas. El Mallorca inicia esta tarde ante el recién ascendido Las Palmas una temporada que invita a soñar, después de los suculentos refuerzos en el mercado invernal, pero que debe refrendarse sobre el césped. Porque del once titular que hoy saltará en el Gran Canaria todo apunta a que de los nuevos solo figurará Omar Mascarell, mientras que el resto estará en el banquillo.

Javier Aguirre prefirió llevarse a Darder, que no ha completado ningún entrenamiento con sus nuevos compañeros, y a Samú Costa, con uno solo, para que vayan adaptándose al grupo, pero lo cierto es que los que jugarán hoy son los que la temporada pasada lograron la exitosa novena posición. No están Galarreta ni Kang In Lee, cierto, pero el objetivo del mexicano es el de mantener el sello de un equipo que primero debe garantizar la permanencia y después, si puede, llegar lo más lejos posible. Pensar en cotas mayores, como luchar por Europa, suena a una temeridad en pleno agosto.

El preparador se mantendrá fiel a su esquema de cinco defensas, con Rajkovic como guardián de la portería. Maffeo y Jaume Costa, que le sigue ganando la partida a Toni Lato, ocuparán los flancos, tan importantes para Aguirre. La duda reside en quién acompañará a Copete en el eje de la zaga, porque el capitán Raíllo no está al cien por cien físicamente, más allá de estar distraido por la oferta del Cagliari. Entre el cordobés, Valjent y Gio, tal y como desveló el técnico, elegirá a los otros dos integrantes.

Omar Mascarell ocupará el pivote defensivo junto a Morlanes, un jugador llamado a dar un paso hacia adelante este curso. Dani Rodríguez y Amath estarán por delante para acompañar en el ataque al indiscutible Muriqi. El gallego y el senegalés deben aprovechar su oportunidad porque la simple presencia en el banquillo de Darder y Larin ya les tiene que motivar más a la hora de defender su puesto.

El Mallorca se mide a un Las Palmas que vuelve a estar entre los grandes del fútbol español cinco años más tarde. Y lo hace con un estilo reconocible, basado en la posesión de balón y la presión alta, no exento de riesgos, un modelo de juego que pondrá a prueba en una categoría donde los rivales no suelen perdonar los errores.

Tras lograr el ascenso directo en mayo, el equipo amarillo ha ido retocando piezas de su plantilla, aún en construcción. Ayer llegó el defensa central Mika Mármol, y se esperan al menos cuatro jugadores más antes del cierre del mercado. La Unión Deportiva tiene dos bajas seguras por lesión, el centrocampista Fabio González y el atacante Alberto Moleiro, y algunos jugadores con menos ritmo como Mfulu o dos de los fichajes, Julián Araujo y Munir.

Además, el entrenador amarillo, Xavi García Pimienta, debutante en Primera, también tendrá que tomar dos decisiones importantes: elegir portero, tras la llegada de Aarón Escandell para competir con Álvaro Valles, el guardameta del ascenso, y alinear o no a Sergi Cardona, que puede ser traspasado al Olympiakos griego, con el neerlandés Sinkgraven -otra de las caras nuevas- como única alternativa para el lateral izquierdo. Además, se espera un estadio lleno, tras llegar a los 25.000 abonados, el más difícil todavía para el Mallorca.