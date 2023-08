La ciclista mallorquina Mavi García estará hoy en la prueba en línea con la selección española en la última carrera que se celebra en el Mundial de Glasgow. La corredora antes de la cita que no está en su máximo nivel. «No estoy al cien por cien, pero lo voy a dar todo. Quería que mi rol estuviera en alguna escapada pero, creo que me va a tocar estar delante», comentó en unas declaraciones a la Federación Española de Ciclismo. García explicó que con la baja de Ane Santesteban tuvieron que realizar una nueva estrategia para la carrera.

La mallorquina mencionó cómo afectaba la baja de su compañera en el equipo, detalló en Marca. «La verdad es que las cosas iban a ser diferentes. Ane Santesteban está enferma y no puede correr. Es algo que había que hablar. Tener dos bazas era siempre algo bueno y ahora esa opción ya no la tenemos. Hay que hablarlo en la reunión de este sábado noche, creo que me va a tocar estar ahí arriba. Sheyla está algo enferma, aunque va a participar. Tenemos que apoyarnos las unas a las otras, a ver qué tal sale. Va a ser duro y eso nos da una opción y algo de esperanza», explicó. Además, la ciclista describió cómo era la prueba en Glasgow. «Es complicado. Siempre ha habido caídas en estas carreras que se han hecho aquí, incluida la del sub 23 de este sábado. En las curvas se va a tope. Hay algunas que son delicadas. Voy a correr con 28, con la mínima presión en las ruedas. Los repechos son duros. O entras en fuga o en el Top 20 o no tienes opciones. Entre curva y curva se te va el resto», argumentó García sobre el recorrido. La balear fichó recientemente por el Jayco Alula australiano para las dos próximas temporadas. «Ahora contenta e ilusionada. La campaña no ha sido como yo quería. Venía dando un pasito más cada año y esta vez no ha podido ser. Pero tengo ganas de acabar bien para luego resetear u volver con más fuerza. Lo de Jayco creo que es una buena noticia», confesó la profesional. Mavi García estará acompañada en el equipo español por sus compañeras Sandra Alonso, Sheyla Gutiérrez, Sara Martín y Alba Teruel.