El dinero debe estar en el campo

Pensé en titular este artículo ‘El Mallorca no gana ni a palos’, por el de Dani Rodríguez al poste y el de Muriqi, de penalti, al larguero. Pero no me convenció.

También pensé en algo como ‘Mascarell y diez más’ en referencia a que solo jugaba uno de los nuevos fichajes, pero la segunda parte me lo abortó. Así que me decidí por una frase de Johan Cruyff en sus tiempos de entrenador del Barcelona: ‘Los millones deben estar en el campo’. Tras asistir a una primera parte bastante insípida de los de Aguirre, pensé que juntar en la segunda mitad a Darder, Muriqi y Larin podía dar resultado y se cumplía la premisa del ‘holandés volador’. El Mallorca se queda con las ganas ante Las Palmas Es cierto que Muriqi no tuvo su día de cara a portería y que Larin apenas entró en juego, pero Darder la puso. Y la puso en la cabeza de Raíllo, que no sé si se irá o no, pero que metió un cabezazo a lo Puyol en las semifinales del mundial que sirvió para empatar y sumar un punto. ¿Darder y diez más? Tampoco sería justo. El empate, sí. Al margen dejo las acciones evitables de Copete y la batalla dialéctica entre Javier Aguirre y Sandro, el delantero de Las Palmas, aunque eso también es fútbol. Seguimos con la fiebre amarilla, el próximo será el Villarreal. Veremos si con el dinero en el campo o fuera. 👹 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 | Tablas en el estreno liguero. pic.twitter.com/AvjHjlO6mQ — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 12, 2023