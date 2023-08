El Mallorca cuenta desde ayer con un nuevo futbolista, ya que el japonés Yosuke Morishige se unió a los entrenamientos del equipo que dirige el técnico Gustavo Siviero. El jugador, un espigado delantero de 1’98 de altura, permanecerá en Son Bibiloni hasta el próximo 18 de agosto. Salvo que el Shimizu S-Pulse y el club bermellón acuerden lo contrario.

La presencia de Morishige, al que el conjunto nipón que esta campaña milita en Segunda División fichó en enero, responde al convenio que el S–Pulse y el Mallorca firmaron en diciembre de 2022, un acuerdo para «trabajar de forma conjunta en el fútbol formativo» y que se extiende hasta junio de 2024.

No es el primer jugador japonés que aterriza en Son Bibiloni procedente de este equipo que comparte patrocinador con el Mallorca, ya que en marzo de este mismo año el juvenil Ryunosuke Yada se estuvo entrenando con el juvenil de División de Honor, participando incluso en un partidillo frente al filial.

Ahora es el Mallorca B, que esta temporada jugará en Tercera División, el que contará con la presencia de un futbolista que a sus 18 años se ha estrenado como profesional en el Shimizu S–Pulse, conjunto al que llegó con la carta de libertad tras acabar su etapa de formación (formó parte del equipo de la Nihon University Fujisawa High School) y con el que únicamente ha disputado cinco partidos (uno de Liga, dos de la Copa de la Liga y otro de la Copa del Emperador).

Delantero centro... y central

Yosuke Morishige es uno de los jugadores en los que más esperanzas tienen depositadas en su club, ya que se sale del arquetipo de futbolista japonés. Con su altura, destaca principalmente por su buen juego aéreo, especialmente en ataque, aunque no desentona con el balón en los pies. No es excesivamente rápido, pero es capaz de proteger el esférico y buscar la combinación con sus compañeros de ataque. Curiosamente, también puede jugar de defensa central, en donde no destaca por su contundencia pero es capaz de sacar el balón jugado.