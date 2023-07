Raíllo tiene un plan para llegar al primer partido del Real Mallorca

El 12 de agosto como objetivo. Antonio Raíllo quiere saltar al césped del Estadio Gran Canaria para disputar ante Las Palmas el primer partido de Liga (19:30 horas). El capitán del Real Mallorca aspira a ponerse al nivel de sus compañeros lo antes posible después de haberse visto obligado ser sometido a un tratamiento conservador para recuperarse de las importantes molestias que arrastraba desde la pasada campaña en un dedo del pie derecho.

El cordobés no pudo viajar a Geinberg (Austria) a la concentración de pretemporada de nueve días, pero la evolución que ha tenido en la isla ha sido tan buena que el técnico Javier Aguirre decidió darle la última media hora del amistoso del jueves ante el Poblense en el Trofeu de S’Agricultura (0-5). «Llevaba más de tres meses sin poder entrenar con el equipo. Esta semana he empezado con ellos y me viene bien para intentar volver a coger forma. El año pasado la lesión vino en un momento importante de la Liga y tuve que forzar, y al final eso hace que empeore. Corrimos el riesgo y dentro de lo que cabe, espero ya mejorar», confesó tras el encuentro.

A Raíllo todavía le falta mucho para estar a tope porque, más allá de la falta de kilómetros en las piernas, mantiene algunas molestias. «Todavía cuando juego me duele un poco. Antes era un dolor muy alto, ni siquiera me podía poner las botas para entrenar o incluso correr. Si seguimos en esa línea espero estar al cien por cien dentro de nada», añadió convencido ante los periodistas. En el cuerpo técnico del Mallorca tienen claro la importancia de que el andaluz esté en el terreno de juego por su experiencia y por su capacidad para ordenar la defensa.

En lo que se lleva de pretemporada Aguirre ha tenido que desplazar al eje de la zaga en más de un amistoso a Gio, Baba y Omar Mascarell, junto a los canteranos Marcos Fernández, que tampoco es central, Gayà y David López. Solo Valjent, que se quedó fuera ante el Union Gurten, y Copete han estado a la disposición del preparador desde el principio. La llegada de Siebe Van der Heyden añade una rotación más, aunque el belga, que ya fue titular en el Municipal de sa Pobla, tiene que elevar su tono físico después de superar una lesión en el hombro.

Todavía debe aterrizar otro central más para ser los cinco deseados por el ‘Vasco’, pero el regreso de Raíllo es una gran noticia. «Creo que sí llego al primer partido. Ahora he entrado en dinámica con el equipo, ya hago los mismos ejercicios que ellos, pero es el míster el que decide si estoy preparado», dijo prudente. Solo quedan dos semanas para el duelo en Las Palmas y tiene un plan por delante para ejecutar.