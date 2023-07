El capitán del Real Mallorca, Antonio Raíllo, se mostró muy feliz por volver a jugar a pesar de que todavía siente molestias en un dedo del pie derecho. «Llevaba más de tres meses sin poder entrenar con el equipo. Esta semana he empezado con ellos y me viene bien para intentar volver a coger forma. El año pasado la lesión vino en un momento importante de la Liga y tuve que forzar, y al final eso hace que empeore. Corrimos el riesgo y dentro de lo que cabe, espero ya mejorar», explicó tras el duelo ante el Poblense en el que actuó media hora (0-5). «Todavía cuando juego me duele un poco. Antes era un dolor muy alto, ni siquiera me podía poner las botas para entrenar o incluso correr. Si seguimos en esa línea espero estar al cien por cien dentro de nada», añadió convencido.

Sobre si llega al primer partido de Liga, fijado en Las Palmas el 12 de agosto, Raíllo fue claro. «Yo creo que sí. Ahora he entrado en dinámica con el equipo, ya hago los mismos ejercicios que ellos, pero es el míster el que decide si estoy preparado», verbalizó antes de evidenciar su satisfacción por volver al césped y restó importancia al triunfo ante los poblers. «Es que se ven diferentes los partidos por la tele. Al final se puede sacar poco de este tipo partidos, se miden los automatismos, los ataques y las defensas. Si se gana mejor, pero el resultado es lo de menos», argumentó. Sobre cómo lleva el trabajo tras no haber podido acudir al ‘stage’ de Geinberg (Austria), el andaluz sacó una sonrisa a los presentes. «Ya tengo una edad, tampoco me viene mal descansar un poco», dijo. Finalmente, el cordobés explicó cómo ha visto a sus nuevos compañeros Omar Mascarell, Toni Lato y Siebe Van der Heyden. «La verdad es que se han integrado muy bien, como personas son fantásticos, y siempre están con risas, con bromas y eso hace que el ánimo del equipo sea bueno. Y a nivel futbolístico, soy de los que piensa que hay que verlos compitiendo de verdad», finalizó. Por su parte, Van der Heyden, explicó su alegría por el debut: «Aguirre me dijo qué quería que aportara al equipo. Me gusta también sumarme al ataque. Hoy -por ayer- ha sido mi primer partido y me gusta jugar el balón. Hace mucho calor en Mallorca, pero me encanta el lugar, parece fuego, pero es un buen sitio para vivir», respondió el belga. El Mallorca, con el regreso de Raíllo, golea al Poblense en el Trofeu de S'Agricultura