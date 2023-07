Toni Amor, segundo entrenador del Real Mallorca: «Sin Javier Aguirre estaría en mi casa y fuera de la elite, le debo mucho»

Toni Amor (Palma, 1976) vive su pasión por el Real Mallorca desde el banquillo. El ayudante del técnico Javier Aguirre, que atendió a Diario de Mallorca en uno de los jardines del Vitalhotel de Geinberg (Austria) justo antes de regresar a la isla, recuerda que, a pesar de la brillante novena posición de la pasada temporada, «el objetivo es la permanencia».

¿Está al nivel físico y de juego que querían a estas alturas?

Es pronto, pero estamos dando los pasos correctos para empezar bien la Liga. A nivel de carga de entrenamientos, de partidos y el minutaje de los jugadores, todos lo están llevando bastante bien.

Los dos primeros rivales eran muy flojos. ¿De qué sirve jugar contra un equipo al que le metieron nueve goles y que no superaba el centro del campo?

Son varias cosas. Hacer una doble sesión el día anterior o por la mañana hacer una sesión previa al partido es inviable contra un equipo fuerte. Los objetivos de los partidos eran más ofensivos que defensivos ya que los primeros días trabajamos más la parte de ataque.

Queda menos de un mes para la Liga y da la sensación de que todavía queda mucho por hacer.

La plantilla no está completa, tendrá que llegar algún jugador más. Venga el que venga o esté quien esté, nosotros debemos preparar el primer partido del campeonato con los que tenemos.

¿Cuántos fichajes necesitan más?

Decir un número es muy difícil ya que va a depender mucho del mercado y de lo que pueda hacer el club. Es verdad que cuando se van un número de jugadores suelen llegar los mismos, por la media más o menos, pero igual viene uno menos o uno más. Queda mucho mercado.

Defina a los nuevos. ¿Omar Mascarell?

Omar es un chico espectacular, es trabajador, se cuida y muy profesional. Ha venido con muchísima humildad y se ha integrado perfectamente en el grupo. Nos puede aportar muchos mecanismos en el centro del campo. Es capaz de robar balones, de sacar la pelota jugada y sus números lo demuestran.

¿Toni Lato?

Es humilde, muy trabajador, tiene un buen uno contra uno, sale bien de las paredes y puede sacar buenos centros. Cuando llega a tres cuartos de campo tiene claridad y todo lo que hace lo realiza con mucha idea. Habrá cosas que tendrá que mejorar, pero como el resto. A nivel condicional te da muchos metros y tiene mucha intensidad.

¿Y Van der Heyden?

Viene de jugar en un equipo en una defensa de tres, eso hace que la adaptación sea mucho más rápida. Tiene mucha personalidad y enseguida se ha querido integrar en el grupo. Ya habla alguna palabra en castellano, que es algo importante. Hay que tener paciencia, viene de una Liga nueva, que tendrá su proceso de adaptación ya que no es lo mismo jugar en Bélgica que en España.

¿El listón está demasiado alto?

La temporada pasada fue increíble, nunca pensamos que podríamos quedar tan arriba. Siempre pensamos que estaríamos en esa zona entre cinco y seis equipos que intentaran evitar el descenso, ese era el objetivo. Ahora hay que ser realistas e ir paso a paso, el míster no va a dejar que el grupo no piense otra cosa que no sea sumar de tres en la primera jornada e intentar salvar al equipo. Una vez estemos salvados lo antes posible, luego se podrá llegar a lo más alto. El objetivo es la permanencia. Hay que estar con los pies en el suelo.

Ni Kang In Lee ni Galarreta.

Kang fue un jugador diferencial sobre todo en el último tercio del campeonato. Son dos grandísimos futbolistas, estamos muy contentos por ellos, tanto con Íñigo, que ha vuelto al equipo de su tierra, como con Kang, que creo que se ha hecho una buena operación para todas las partes. Él ahora está en un club que jugará la Champions y luchará por objetivos mayores. Son dos posiciones difíciles de suplir, pero intentaremos entre todos hacerlo lo mejor posible. Al final no tenemos que darle muchas vueltas, porque ya no están y hay que mirar hacia adelante.

¿Cómo se puede sustituir a un talento como Kang In Lee?

Si quieres traer a un jugador como Kang creo que es imposible, porque en el mercado no hay un jugador así. Hay que intentar, quizás con otros futbolistas, sacar el mismo rendimiento. El club está en ello. El jugador que venga tampoco creo que haya que meterle la presión de que sea Kang desde el primer minuto. Es un proceso.

¿Puede variar el dibujo del equipo el hecho de no tener a Kang?

No creo que cambie el dibujo, pero sí las características. Al final los dibujos son dibujos, pero lo que te cambia son las características de los futbolistas. Por ejemplo, jugadores como Pablo Maffeo o Gio González tienen el mismo recorrido, y son parecidos. Si lo metes en un esquema diferente, serán distintos. Al final, encasillar al jugador por posición no debe ser así. Lo que intentamos es que el futbolista dé el máximo rendimiento, pero que puedan variar. Kang era capaz de tener uno contra uno, de hacer centros. Pero también le digo que Kang tuvo una evolución. El que nosotros vimos a principio de temporada, le costaba pisar el área, ser más resolutivo. Javier le insistió en que tenía que dar un paso adelante en la toma de decisiones y lo dio.

Debe ser un orgullo verle en el PSG.

Estamos muy felices. Ya nos pasó con En-Nesyri en el Leganés cuando se fue al Sevilla por veinte millones. Nos dolió, pero verle levantar una Europa League, en la elite, te enriquece y sabes que estás haciendo un buen trabajo. Y espero que con Kang pase lo mismo.

¿Hay Muriqidependencia?

Al final Muriqi es lo que es. No solamente ha hecho quince goles, ha corrido que no veas, genera y lucha mucho. Aunque él haya metido los goles, la sensación que te genera el equipo es que los jugadores nos dieron el trescientos por cien y por eso conseguimos hacer tan buena campaña.

¿Teme que se vaya a comparar demasiado con la pasada campaña?

Puede ser, pero no lo sé. Cada temporada es diferente. Yo intento vivir el día a día. A veces ves cosas que necesita el equipo y ahora veo a la plantilla trabajando bien. Creo que el equipo se adapta a nuestra idea de juego cada vez más, estamos en ese proceso. Lo más importante es que el equipo tenga los pies en el suelo. Una de las cosas que hemos tenido siempre en cuenta ha sido la humildad, y si hay momentos que tenemos que hacer cosas que no son las mejores, pero son las más efectivas, hay que hacerlas.

Se está hablando mucho de Maffeo y de Baba. ¿Teme que puedan salir en este mercado?

No, la verdad es que no. Los chicos están entrenando bien. No solamente están ellos, también está el club y, si se dan ciertas circunstancias que puedan ser buenas para ellos y todo el mundo está contento, no habrá ningún problema. Nosotros contamos con los dos, pero esto es muy largo y todavía queda mucho mercado.

Por cierto, ¿Cómo está Raíllo?

Antonio el año pasado hizo un esfuerzo brutal por estar en los últimos partidos porque recibió un golpe en un dedo después de Valladolid. Tenía bastantes molestias y paraba y luego volvía a jugar. Pero vamos, si tiene que jugar, juega, aunque sea con dolor, te da el doscientos por cien. Al volver en la pretemporada seguía teniendo esas molestias y, con el doctor estuvo mirando,y decidieron ir con el proceso poco a poco para que pueda venir en las mejores condiciones.

Da la impresión de que, sin pretemporada, es difícil que Raíllo llegue a Las Palmas, ¿no?

No hemos puesto fecha para su regreso, lo que prefiero es que vuelva cuando esté en las mejores condiciones. Espero que sea el Raíllo de siempre y nos dé el rendimiento espectacular que nos dio el año pasado.

Grenier ni se ha vestido en los tres amistosos en Austria.

El míster le trata como uno más de la plantilla. No hay ningún problema en ese aspecto, Clément es un profesional. No ha habido un mal gesto ni nada. Lo que ocurre es que Javier no está contando con él para los partidos. Al final, pase lo que pase, tiene que decidir él, es un jugador con contrato y de momento está aquí con nosotros.

Abdón se atrevió a pedir públicamente al club que hiciera un esfuerzo para fichar a Darder.

No podemos hablar de esto ya que es un jugador que tiene contrato con el Espanyol y hay que respetarlo. Me considero muy amigo de su padre, él es un grandísimo chico y le deseo lo mejor, pero hay que tener mucho cuidado con eso.

El club busca delantero y ha hecho ofertas por Larin.

A nivel numérico se fueron Ángel y Tino Kadewere, lo mas normal es que tenga que venir un jugador en esa posición. ¿Quién? Javier lo está hablando con el club, se habla de muchos nombres, pero no podemos entrar mucho más.

¿Buscan a un tercer portero o se quedan con Rajkovic y Greif más los del filial?

Aún no está decidido. Es verdad que Javier ha hablado con Pablo Ortells. Habrá dos porteros fijos, que son Rajkovic y Greif y no se si vendrá un portero o buscaremos algo en el filial. Le puedo dar cualquier hipótesis, pero todavía no lo sabemos.

¿Por qué costó tanto la renovación de Javier Aguirre?

Si le soy sincero, no le preguntaba al míster por esas cosas, soy muy respetuoso. Es verdad que soy mallorquín y socio mallorquinista, pero eso es cosa suya, yo soy una herramienta más para Javier. Llegó un día y me dijo, Toni hemos renovado. No se que ‘timing’ llevaba, era una decisión muy personal. Lo que sí se, y él me lo ha dicho personalmente, es que está enamorado de la gente. Dice que los mallorquines son muy educados y respetuosos y su mujer también está encantada.

¿Llegó a temer que Aguirre rechazara la renovación?

No. Llega un momento que uno lleva tantos años en la profesión dando vueltas por todo que está preparado para cualquier cosa. Al final somos profesionales y la experiencia te dice lo que puede pasar en cada momento. No me gusta encariñarme mucho, pero lo que sí puedo decir es que este ha sido el año más bonito de mi vida. El más difícil en muchos conceptos, el partido del 2-6 ante el Granada fue muy complicado a nivel profesional y familiar. Todo se te multiplica por dos a nivel personal. Estar en el banquillo y ver a la gente disfrutar, haciendo la ola, ha sido maravilloso. Ver a muchos niños con la camiseta del Mallorca y tener la grada más cerca me daba la sensación de estar en el Lluís Sitjar, parece una tontería, pero se notaba mucho. Estoy feliz de estar en el Mallorca, espero estar el máximo tiempo posible pero también soy realista, sé cuál es mi profesión, y el día que me tenga que marchar, vendré con mi abono y animaré como siempre.

¿Qué representa para usted Javier Aguirre?

Javier Aguirre me rescató para que yo volviera a la elite, yo estaba fuera de todo. Tuve un problema personal cuando estaba en Arabia Saudí con un contrato amplio de tres años, y durante el segundo año mi mujer tuvo un problema de salud, mi suegra también, que al final falleció y me tuve que venir a Mallorca. Y una vez que salí de Ibiza decidí no irme fuera más. Estuve un año y pico en el Arenal viendo a mis hijos entrenar, estando con mi familia, cosa que no había hecho desde hacía siete años y yo ya no tenía pensamiento de volver. Entonces me llamó Tomeu Llabrés y me dijo que Javier me iba a llamar y entonces me fui con él para Leganés. Fue engancharme otra vez y le estaré eternamente agradecido. Sin él estaría en mi casa y no en la elite. Le debo mucho.

¿Le escucha?

Desde el minuto uno que llegué siempre le he dicho lo que pensaba, le gustase o no y todavía lo sigo haciendo. Tengo que ser así, tengo que ir con mi verdad por delante. Sé que puedo ser muy pesado, soy un poco mosca cojonera detrás de él, pero con la mirada ya sabemos lo que piensa uno y lo que nos queremos decir.

¿Cómo se gestiona estar en el banquillo del Mallorca siendo tan mallorquinista?

Me considero un currante nato, pero es verdad que, al llegar al Mallorca, multipliqué mis horas de trabajo. Mi mujer no estaba del todo contenta conmigo. Ahora las cosas se han ido estabilizando. Lo que no quería es que el Mallorca estuviera mal y tenía un grado de responsabilidad inmenso, que a lo mejor no tenía porqué ser así, pero, aunque tú quieras, no puedes controlar tus sentimientos. Intentaba que lo que sucediera con el Mallorca no entrase en mi vida privada, y que sólo fuera una motivación para intentar mejorar. Siempre he sido mallorquinista, estuve en la final de Elche como un aficionado más.

¿Se imagina algún día ser el primer entrenador del Mallorca?

No, y le digo más. Si Javier Aguirre deja de ser entrenador del Mallorca, Toni Amor no entrenará al Mallorca, porque Toni Amor es el segundo entrenador de Javier Aguirre siempre que me quiera. Otra cosa es decir que, en el futuro, que vaya a un sitio, luego a otro, y el Mallorca me diga, oye Toni te apetece ser el entrenador y se dan las condiciones, por qué no. Yo a nivel personal estaría encantado, pero soy muy leal a Javier ya que sin él yo no estaría en la elite.