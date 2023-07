El buen plan del Real Mallorca debe mejorar

Todavía queda mucho por hacer, pero el camino es el adecuado. O al menos esto es lo que parece después del final de la primera parte de la pretemporada, en el que el Real Mallorca ha cerrado su concentración en Geinberg (Austria) demostrando que ya tiene muchos deberes hechos desde la exitosa pasada campaña. Es obligado que lleguen fichajes que eleven el nivel de la plantilla y que minimicen el impacto en el juego de la marcha de Kang In Lee y Galarreta, pero Javier Aguirre tiene una idea y la va a seguir llevando a cabo hasta el final.

Debe incorporar a un delantero, un mediapunta, un extremo y un central, como mínimo, y todo esto en el caso de que no se vaya nadie más, cuando queda menos de un mes para que se inicie la Liga. No obstante, la base de lo que hay invita al optimismo.

Los bermellones han disputado tres amistosos en Austria, de ninguno de ellos hay que sacar conclusiones, pero sí que han deslizado algunas pistas, sobre todo el último. Porque ante el Union Gurten (1-3) y el Ried II (0-9) apenas sirvieron para acumular kilómetros en las piernas, más allá de ir adquiriendo sensaciones, pero el del Köln ya fue absolutamente otra historia. Y es que ante un buen equipo de la Bundesliga alemana, el Mallorca recordó, sobre todo en la primera parte, al que le llevó a tantas victorias el curso anterior que le dejaron en la novena posición de Primera División.

Con un once que a buen seguro no distará mucho del que alineará el 12 de agosto en Las Palmas, en el estreno liguero, el preparador mexicano no ocultó sus cartas. La receta es la misma porque, ya se sabe, lo que funciona, mejor no tocarlo. Sin el mediocentro de Eibar, que ha regresado al Athletic Club, y el mediapunta coreano, que ha dado el salto al todopoderoso PSG, los baleares dieron señales de que nada había cambiado. Defensa de cinco, con los carrileros muy adelantados con balón y muy retrasados sin tenerlo, con las líneas muy juntas y muchas ayudas a la hora de incomodar al rival. El plan era no dejar espacio y esto se tradujo en que apenas hubo concesiones para los germanos, justo una situación que ya recuerda a lo que sucedió la campaña pasada. A falta del capitán Raíllo, que sigue en la isla recuperándose de sus problemas en el dedo de un pie, Valjent, Copete y un impecable Gio fueron los centrales, aunque está por ver cómo se adapta Van der Heyden.

Omar Mascarell es un líder y da la impresión de que será muy importante en los esquemas del ‘Vasco’. Es de los que sale a todos los cortes, se convierte en un defensa más sin el esférico, pero después es el primero que lo pide cuando lo recupera. Junto a Morlanes, que crecerá a su lado, están llamados a formar un doble pivote con presencia. Y a la hora de mostrar los dientes, la idea está clara. Hacer daño por los flancos, con Maffeo y Costa, que estuvo muy entonado frente al Köln, o con elaboraciones de juego combinativo en el que nadie abusa del balón. Aguirre no quiere tantos pases horizontales y sí más hacia adelante, al primer o al segundo toque, para desarbolar a la zaga adversario. Quiere que los rivales se muevan hasta encontrar el lugar en el que morder.

Ya no está la magia de Kang In Lee, un jugador insustituible, por lo que Dani Rodríguez ocupa ahora su lugar, pero la posición que se reforzará es justo esta. Al igual que en la que jugó Amath, que ahora es el complemento del imprescindible Muriqi. Sin embargo, el director deportivo, Pablo Ortells, busca en el mercado más socios para el kosovar, que es una bendición dentro y fuera del campo y una garantía en el caso de que le lleguen pases en condiciones. Y esto también es trabajo de Aguirre. Todavía quedan por delante los amistosos ante el Poblense y Sunderland, y el club busca otro más, pero los primeros metros de esta temporada tienen buena pinta para convertir a un Mallorca en competitivo, otra vez.