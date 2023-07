Toni Lato, jugador del Real Mallorca: "Aguirre me pide que dé profundidad a la banda"

Toni Lato (Valencia, 1997) tiene claro que ha llegado para ser importante en el Real Mallorca. Por eso abandonó el Valencia, el club en el que se formó y que se lo ha dado todo, para ser protagonista en Son Moix. Y tiene claro cómo hacerlo. «Javier Aguirre me pide que dé profundidad a la banda y yo voy a hacer todo lo que me diga», explica a DIARIO de MALLORCA en uno de los salones del Vitalhotel de Geinberg.

El lateral izquierdo, que aterrizó en la isla con la carta de libertad bajo el brazo para firmar por cuatro temporadas, aplaude la idea de juego del entrenador mexicano porque favorece sus características. «Me gusta este sistema porque tienes mucho más protagonismo y es mucho más físico, es más de ir y volver. Tengo claro que lo primero es defender, pero después cuando me pueda sumar al ataque, pues mucho mejor», reflexiona convencido. Eso sí, reconoce que necesita cierto tiempo para habituarse a la forma de jugar del ‘Vasco’. «Tengo que adaptarme al carril porque en Valencia jugábamos con una defensa de cuatro y aquí es de cinco, pero haré lo que me digan. Tengo muy buenas sensaciones desde que he llegado y estoy contento», reflexiona.

Lato pugnará con Jaume Costa por la titularidad, pero paradójicamente es uno de los que más cariño le ha mostrado para hacerle de anfitrión. «Es que es un fenómeno, tanto como persona como compañero. Le admiro mucho como futbolista y, al final, todo es competencia y cuanta más haya, será mejor para el equipo. Los dos sabemos que tenemos que competir el uno con el otro para la posición y para ayudar al equipo, pero me ha recibido con los brazos abiertos y se lo tengo que agradecer porque era difícil para mí tras salir del Valencia», desvela.

El zaguero desliza que tiene una buena conexión sobre el césped con Muriqi y que ambiciona convertirse en una de las mayores armas ofensivas de los bermellones durante la Liga: «Me voy entendiendo muy bien con él, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Hacemos muchas triangulaciones y le buscamos porque sabemos que es la referencia y que por alto nos ayudará mucho, tal y como ha demostrado desde que está aquí. Estoy muy contento de estar con él y con el equipo».

Lato, que es el apodo de Toni Latorre, no lo duda cuando le preguntan quién le ha sorprendido de sus nuevos compañeros. «Este grupo es espectacular, pero Dani Rodríguez tiene mucha calidad, es un crack y un espectáculo como jugador y persona. Pero es que hay mucho nivel y todos, además, me han recibido muy bien. Eso lo noto dentro y fuera del campo», desvela.

El zurdo, que estuvo cedido en el PSV Eindhoven neerlandés y en Osasuna antes de regresar a Valencia, confiesa que durante las vacaciones no pudo trabajar como le hubiera gustado: «Tuve una fractura en una costilla y este verano no he podido trabajar como me hubiera gustado porque estuve tres semanas en las que no pude hacer nada. Pero, aunque no he llegado en el mejor estado físico, estoy muy contento y con buenas sensaciones para continuar».

Lato, que disputó veinticuatro partidos el curso anterior, nueve de ellos como titular y en los que anotó un gol, estaba a la sombra del internacional Gayà. Por eso decidió dejar Mestalla. «Fue una situación difícil para mí porque no había salido de casa y tenía claro que necesitaba un cambio, otra cosa, sumar y ser importante en otro equipo que confiara en mí. Desde el primer momento Pablo Ortells -director deportivo- me demostró su confianza, hablamos mucho y estoy increíblemente orgulloso y feliz de esta decisión, de estar aquí. Ojalá el Mallorca pueda repetir una posición tan buena como la pasada», argumenta visiblemente ilusionado antes de ir más allá. «Es increíble lo que me he encontrado en el Mallorca. La gente es una pasada, tanto los compañeros como el cuerpo técnico y los trabajadores del club, el grupo es espectacular y estoy muy contento de haber dado este paso. Estoy convencido de que será una temporada muy positiva», añade satisfecho.

Además, Lato también elogia la estructura del club. «La ciudad deportiva de Son Bibiloni me ha encantado, las instalaciones están muy bien y la gente que trabaja ahí también me ha recibido muy bien, pero ahora el único problema lo tengo en encontrar una casa en la isla para vivir», finaliza resignado. Seguro que después de volver de Austria tiene más suerte.