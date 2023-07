Habría que preguntarse si realmente jugar estos amistosos sirve para algo, más allá de sumar minutos. Una cosa es no buscar adversarios de demasiado nivel -como tampoco fue muy potente el rival del primer día- para ir añadiendo kilómetros en las piernas y la otra es medirse a juveniles. El Real Mallorca ha aplastado sin piedad al filial del Ried, de la Tercera División austríaca, en un partido sin historia y que invita a pensar en su utilidad (0-9). La diferencia ha sido abismal, exagerada, por lo que solo se puede justificar para elevar el tono físico, nada más. Normalmente no hay que obtener conclusiones de estos amistosos, pero es que en este caso con más motivo porque el adversario, con sus mejores jugadores en el primer equipo, se ha presentado en Andorf con chavales de 17 a 21 años.

Eso sí, este duelo era una gran oportunidad para los que no tienen plaza. Y Miguelito, sin ir más lejos, ha vuelto a dejar claro que al menos quiere intentar derribar la barrera de los mayores. El canterano ha asumido protagonismo en la banda derecha, mostrándose muy incisivo y con confianza. De hecho, ha repartidos dos asistencias en los tantos de Abdón y Amath en la primera media hora. Especialmente inspirado ha estado en el tanto del africano, regateando a todos los que le han salido a tapar hasta ceder la pelota al goleador. Antes ya había anotado Morlanes nada más empezar un choque en el que el ritmo ha sido muy bajo porque no hacía falta acelerarlo.

Y ese es el problema porque el adversario, más allá de estar a años luz en el talento, tampoco defendía bien. De ahí que tanto Greif, en la primera parte, como Rajkovic, en la segunda, hayan sido meros espectadores.

Al menos, Abdón y Muriqi han seguido engordando su autoestima con dos tantos cada uno, pero a buen seguro que los que han disfrutado más de marcar han sido los canteranos Gayà, Javi Llabrés -el segundo del 'stage'- y Luna, que ha metido de penalti y por el que el club ha abonado un millón de euros este verano por sus servicios. Buen detalle del kosovar, que le ha cedido el lanzamiento al colombiano para que se estrenara desde los once metros.

Aguirre no ha cambiado su dibujo de 5-3-1-1 en ningún momento, y los carrileros han sido extremos muy ofensivos. Lato y Gio, en la segunda mitad, casi no han tenido que recular en ningún momento porque no lo han necesitado. Incluso Muriqi se ha permitido el lujo de fallar un penalti, pero la realidad es que daba igual. El viernes, ante el Köln, será muy diferente.

Ficha técnica

RIED II: Stöger, Julian, Oguzhan, Wimmer, Sammer, Ozdemir, Steinmann, Obernberger, Lukic, Aljiji y Niklas. También jugaron Liu, Velecky, Purkovic, Kordic, Mesic, Akcay, Samardzic, Kraft y Bernauer.

REAL MALLORCA: Greif, Miguelito, Marcos Fernández, Valjent, David López, Costa, Baba, Morlanes, Antonio Sánchez, Amath y Abdón. También jugaron Rajkovic, Maffeo, Gio, Gayà, Copete, Lato, Omar Mascarell, Dani Rodríguez, Luna, Javi Llabrés, Muriqi y Quintanilla.

GOLES: 0-1: Morlanes (min.2); 0-2: Abdón (min.11); 0-3: Amath (min.30); 0-4: Abdón (min.36); 0-5: Muriqi (min.46); 0-6: Muriqi (min.52); 0-7: Luna, de penalti (min.58); 0-8: Gayà (min. 67); 0-9: Javi Llabrés (min. 72).

ÁRBITRO: René Felix Kettlgruber (C.Austríaco). Mostró tarjeta amarilla a Niklas (min.33).