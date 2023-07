Pol Lorente, preparador físico del Real Mallorca: «Empleo el humor porque la emoción puede hacer correr unos metros más»

Pol Lorente (Barcelona, 1988), licenciado en Ciencias del Deporte y con dos masters en su currículum, es la mano derecha de Javier Aguirre en el Mallorca. Este catalán criado en Toledo, que atiende a este diario en el Vitahotel de Geinberg, es mucho más que un preparador físico.

¿Los jugadores han hecho los deberes durante las vacaciones?

Estoy muy contento por cómo han vuelto. Los jugadores de hoy en día tienen clarísimo que su cuerpo es su herramienta de trabajo y el cuerpo no puede parar y menos un atleta de elite. Más allá del programa de mínimos que le damos para que lleguen bien a la pretemporada, este grupo siempre pide más a la hora de trabajar y no se esconde. Muchos de ellos me preguntaban cómo debían hacerlo en verano e incluso otros tienen sus preparadores físicos particulares, que es necesario.

¿Están respondiendo bien también ahora tras dos semanas de trabajo?

Los que eran bromistas lo siguen siendo, y los más serios están más relajados. La verdad es que están bien, la comunión entre todo el equipo es buena y, por supuesto, estamos a la espera de que lleguen más compañeros, pero los que tenemos aquí tienen una voluntad absoluta y hacen todo lo que se les pide de notable a excelente.

¿Qué es lo más importante en una concentración como esta?

No venimos a Geinberg por el lujo del hotel o la comida, lo que buscamos son las mejores condiciones para entrenar y que haya un buen entrenamiento invisible, como es el descanso y una buena alimentación. Y le añadimos otro aspecto que es entrenar con una buena temperatura y no como en Mallorca, que hace demasiado calor. Y la gente después dirá que en agosto en Las Palmas se jugará con mucho calor, pero hay que pensar que desde el lunes pasado, con diez sesiones y un amistoso, con el clima de Mallorca no lo podríamos haber hecho con la misma intensidad.

En las pretemporadas del Mallorca en Kössen o en Holanda de hace unos años los jugadores se daban palizas corriendo en el bosque y ahora ya no se sale del césped. ¿Por qué ya no se hace ahora?

Puede ser que se siga haciendo, pero nosotros no lo hacemos. Nadie tiene una varita mágica sobre ello. Mi objetivo en la pretemporada es que, tanto los que se quedan, más los que acaban de llegar y los del filial empiecen a hablar entre ellos el mismo idioma físico que quiere el míster lo más rápido posible. A veces buscamos otros estímulos que no son en el bosque y sí en el terreno de juego. No desterramos la idea de hacer series de fartlek, levantar peso o de usar elásticos, con sesiones de resistencia resistida o velocidad resistida, pero es la forma en la que nosotros entendemos que nos viene mejor para llegar al objetivo de hablar el mismo idioma lo más rápido posible. Y esto lo digo ya no solo para acumular estas sesiones a una intensidad más alta porque eso normalmente provoca que el rendimiento también aumente. Nos fijamos mucho en el trabajo de fuerza para ver qué problemas ha habido en verano o hay gente que viene con algún déficit, pero después de haberles hecho los test oportunos, intentamos ir arreglándolo poco a poco.

Y usted utiliza mucho el humor a la hora de dar instrucciones a sus jugadores.

Es que al final el fútbol, como la vida misma, es una cuestión emocional. Dígame un delantero de esos que les gustaba mucho ir hacia adelante pero no hacia atrás.

Romario.

Pues imagine que a Romario le llega un balón en el minuto 90, después de correr todo el partido, se planta delante del portero y la falla. Y el rival hace una transición rápida, ¿cree que volverá hacia atrás a defender?

No.

Si en el minuto 94 vuelve a tener otra ocasión y esta vez la marca, después seguro que correrá más hasta el final del partido. ¿Cómo puede ser que en el 90 no podía volver atrás y sí en el 94? Es porque es una cuestión emocional. Muchas veces hago la broma de que yo como preparador físico pongo conos y cuento chistes. Y todo esto viene porque el día que yo le pida un poco más al jugador me responderá mejor si voy por esta vía. Es una cuestión mía de vida, de que así lo entiendo y de que el fútbol es pura emoción.

«Aguirre es capaz de llenar cualquier vacío, es una persona leída, viajada y muy interesante»

¿Quién ganaría de la plantilla una carrera de los cien metros? Maffeo, Gio González o Amath, uno de ellos.

A veces un equipo parece agotado en el tramo final de un partido que va perdiendo y en el siguiente, cuando está ganando, está a tope. ¿Tanto tiene que ver la emoción?

El rendimiento es multifactorial y depende del resultado. No tenemos la tecla perfecta para saber que, si aprieto aquí, este jugador me hará esta distancia total o estos esprints, porque a veces ves que el jugador va con energía, pero no funciona. A veces me preguntan los futbolistas «¿cuántos metros he hecho hoy?» y mi respuesta es «pues has perdido tres balones aquí y te podrías haber girado en esta». No se puede desligar lo condicional de lo técnico-táctico, de la misma manera que de lo emocional, que te puede hacer correr unos metros más.

¿Aguirre le deja diseñar el trabajo físico como usted quiere o se implica también en esto?

Es una persona tan inteligente que se ha rodeado de gente a la que le da la confianza suficiente para poderle ayudar. Lo controla todo, pero es capaz de decidir dónde pone sus esfuerzos y nosotros tomamos las decisiones que creemos oportunas, se las trasladamos y él acaba de decidir.

Pero usted tiene mucho protagonismo en las sesiones.

Los que estamos alrededor de Javier Aguirre y de los jugadores intentamos facilitar todo lo que supone la preparación de partidos y entrenamientos. Lo que buscamos es que el jugador esté preparado para hacer los esfuerzos cuando toca y lo mismo digo del míster, que tiene que dedicarse a intervenir en los momentos que considera oportuno, más allá de plantearnos qué es lo que quiere, cómo quiere jugar y cómo quiere que lo ejecutemos.

Aguirre dijo que usted era como un hijo suyo. ¿Cómo se conocieron?

Tiene tres hijos y yo estoy por edad entre los dos mayores. Me llegó la oportunidad de trabajar con él cuando surgió la aventura en Egipto y, desde entonces, la relación ha ido más allá de lo profesional. Javier es un magnífico entrenador, pero es que es una persona fantástica y es muy agradable compartir con él momentos en el fútbol y en la vida.

¿Cómo es en las distancias cortas?

Es capaz de llenar cualquier vacío. Javier es una persona leída, viajada y muy interesante, que es capaz de acaparar mucha atención, pero siempre desde la humildad. Es muy sencillo con la gente. Es un tío normal, y hoy en día en este entorno del mundo del fútbol de tanto postureo y en el que se exagera todo, definir a alguien como preparado y normal es a veces complicado. Y va de cara, y eso es de agradecer para el cuerpo técnico porque es directo y eso hace que nosotros tampoco nos guardemos nada. Y el jugador también lo agradece.

Toni Amor, con el que también coincidió en el Leganés y en México, es mallorquín y mallorquinista. ¿Cómo es su relación?

Es muy buena y, como con Aguirre, la relación va más allá de lo profesional. Toni es una persona capaz y muy dedicada a su profesión y aquí eso todavía se multiplica más. Si siempre da el cien por cien, imagínese en el Mallorca. Recuerdo estando en el Rayados de Monterrey que me decía cosas del Mallorca, yo hasta sabía dónde tenía los abonos en Son Moix o cuándo sus hijos eran recogepelotas en los partidos. Toni lo vive con mucha pasión y creo que eso es parte del éxito.

¿Planifica el trabajo para que haya picos de forma en momentos de la temporada o prefiere que sea algo más regular?

Lo que tenemos que buscar es que el jugador esté en la disposición óptima el mayor tiempo posible durante la temporada. Nosotros tenemos Ferraris y sabemos que, por defecto, podemos ponerlo a 400 kilómetros por hora, pero eso conlleva ciertos riesgos. Y a veces prefieres no apretar el acelerador a fondo para tenerlo a 375 o 380 que a 400. En otros deportes como el atletismo o el ciclismo es otra historia porque sabes que puedes tener durante la temporada un campeonato de España y luego el de Europa, pero es que aquí eso no pasa. Los puntos de la primera jornada y de la última valen lo mismo. Por eso creo que hay que mostrar, más o menos, siempre el mismo nivel. Por supuesto que intentamos que todos mejoren y les apretamos cuando tenemos que hacerlo.

¿Quiénes son los más predispuestos al trabajo físico?

Todos son muy abiertos al trabajo y le aseguro que no hacen ningún paripé. Cuando ves a Dani Rodríguez, Muriqi, Amath o Jaume Costa hacer lo que hacen, es que les sale así.

¿Quién es el más resistente de la plantilla?

Hay perfiles determinados. No hace lo mismo un carrilero como Maffeo o Jaume Costa que los centrales, el interior o el punta. Pero si le tengo que responder, pensando de los que había el año pasado, Galarreta, Antonio Sánchez o Kang In Lee eran muy resistentes. El año pasado fuimos capaces de adaptar a nuestros futbolistas para que hicieran estos esfuerzos de mucha intensidad el mayor tiempo posible.

