Omar Mascarell: "Sería un error ponernos un techo en el Real Mallorca"

¿Cómo le han recibido?

Muy bien. Una de las cosas que más me han llamado la atención es el recibimiento que he tenido. Desde el primer día noté que la unión de este grupo es muy fuerte, que se llevan como una familia y en tan poco tiempo me he sentido muy bien. Recuerdo hablar con mi pareja y mi familia el día de mi primer entrenamiento y decirle que se notaba que había gente que lleva muchos años juntos por lo que se respiraba dentro del vestuario, es todo positivo. Por mi experiencia no hay un arma mejor que tener un grupo fuerte.

Tenía muchas opciones para su futuro, ¿por qué apostó por el Mallorca?

Es verdad que había varias opciones, fue un tiempo un poco movido para mí, pero el interés del Mallorca viene desde hace tiempo. Hablé mucho con Pablo Ortells -director deportivo-, que me transmitió la confianza que tenía en mí y el entrenador también puso de su parte. Sabía que era un sitio espectacular, en el que se vive muy bien, en un club que está en crecimiento y con un proyecto muy ambicioso, sobre todo porque sabe que tiene que ir paso a paso, pero hacia adelante. Además, el hecho de que sea una isla siempre tira un poco. Pero si me decidí por el Mallorca fue por la fuerza del interés, es el club que más me lo hizo saber.

¿Le ayudaron a convencerse el calvianer Pedro Bigas, que era su compañero en Elche, y Nastasic, con el que coincidió en el Schalke 04?

No es que me ayudara porque lo tenía muy claro. De hecho, recuerdo decirle a mi representante que ya no quería escuchar ninguna otra oferta, que el Mallorca es donde quería estar para seguir creciendo. Pero sí que es verdad que hablé con Bigas y Nastasic para saber qué tal se vive en Mallorca, cómo es la isla y cómo son los compañeros y me hablaron muy bien. No he tenido ninguna duda.

Nastasic no sigue en el Mallorca.

Es una pena, pero es que el fútbol es así, cambia de un día para otro. Me llevaba muy bien con él, jugamos tres años juntos en el Schalke 04.

Usted viene de un año terrible en el Elche, con un traumático descenso.

Sí, esto te curte mucho. Cuando te pilla más joven te puede afectar más a nivel psicológico, pero ya con una experiencia te afecta también, pero lo llevas de otra manera. Había equipo para hacer las cosas mejor, pero entramos en una mala dinámica y fue difícil salir de ahí.

El listón está alto en el Mallorca con la novena posición.

Está muy alto. Creo que hizo una temporada espectacular y la afición lo disfrutó muchísimo. Se hicieron las cosas muy bien y esa tiene que ser la línea para este año, con los pies en la tierra pero sabiendo que el equipo está en una buena dinámica y hacia arriba. Esta es la idea para seguir creciendo.

¿Solo pueden aspirar a la permanencia?

Es muy importante tener los pies en la tierra y pelear todos juntos, como hicieron el año pasado, y a partir de ahí, no ponernos techo. Los últimos años ya hemos visto que del diez para abajo es muy competitivo todo y cada año cambian los papeles totalmente. Y le repito que es muy importante tener claro cuál es el objetivo, pero en el fútbol todo puede pasar y ponernos un techo sería un error.