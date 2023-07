Real Mallorca: Ortells se ha ganado respeto, por Sebastià Adrover

El Real Mallorca se marcha este jueves a la concentración de la pretemporada de Austria con muchos deberes por hacer. Quizá el más importante es el de rodear a Muriqi, una auténtica bendición para este equipo y vestuario, que no es lo mismo, de jugadores que le hagan aprovechar sus virtudes. Todavía no han llegado los sustitutos de Kang In Lee ni Galarreta, y también deben fichar más centrales y otros delanteros, pero lo cierto es que no hay que ser injustos con la dirección deportiva. Pablo Ortells se ha ganado la credibilidad a base de buenas decisiones, por lo que toca esperar. Seguro que sabe lo que se hace.