El Real Mallorca ofrece 8 millones por Darder

El Real Mallorca mueve ficha por Sergi Darder. La entidad bermellona es, junto al Almería, la primera que ha presentado una oferta formal por el centrocampista de Artà que milita en el Espanyol. La dirección deportiva del club rojillo ha arrancando la puja con la nada despreciable cifra de 8 millones de euros, una cantidad que el club catalán considera insuficiente por hacerse con los servicios de la joya de su corona, según informó el medio deportivo Relevo.

Las negociaciones han arrancado y parece que habrá culebrón para rato. El Mallorca ha esperado a confirmar la venta de Kang In Lee al PSG por 22 millones de euros para mover ficha y desde la secretaría técnica tienen claro que deben enfocar gran parte de esos ingresos en la búsqueda de un jugador top para el centro del campo, sobre todo tras la salida de Íñigo Ruiz de Galarreta al Athletic.

El problema es que el Espanyol no quiere ceder ni un euro en la venta de su futbolista más importante. El club catalán señala directamente a la cláusula y de ahí no se mueve. No obstante, esta es asequible. Hasta el 31 de julio será de 10 millones de euros y, a partir del 1 de agosto, ascenderá hasta los 15, apuntan varios medios catalanes. Una cantidad al alcance de muchos equipos de Primera y que justifican que el club perico no quiera negociar por menos de dicho dinero.

A favor el Mallorca cuenta con el cariño que Darder tiene hacia el club bermellón. Aunque en lo que se refiere al crecimiento deportivo no es la opción que más le atrae, sí que es la que más le gusta en lo personal, ya que podría jugar por primera vez en su isla, de la que salió cuando era solo un niño para formarse en la cantera del Espanyol.

Además, Darder encaja a la perfección en los planes de la dirección deportiva del Real Mallorca. Primero, porque gusta al técnico mexicano Javier Aguirre. Segundo, porque encaja en la filosofía del club y, tercero, porque suma mallorquinismo en un vestuario cuyos únicos representantes de la isla en este momento son Abdón Prats y Antonio Sánchez.

La puja por Darder no se limita a las ofertas que Mallorca y Almería han hecho por el jugador. Valencia, Sevilla, Betis, Barcelona o Celta de Vigo no han ocultado su interés por el futbolista artanenc, cuyo futuro se aleja inevitablemente del Espanyol pese a la estima que le tiene al club.