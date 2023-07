Damià Amer: "En el Real Mallorca he sufrido, he reído, he llorado"

Se jubila una institución. Tras una vida dedicada al club bermellón, Damià Amer Munar (Sa Pobla, 1958), se despide el 4 de septiembre, el día que cumple 65 años. Se va como llegó, en silencio. Lo ha sido todo en la entidad y, desde que empezó como jugador hasta ahora, como director de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, ha trabajado con la honradez y la fidelidad por bandera. Un hombre de club.

Jugador nueve temporadas, tres años coordinador de fútbol base y segundo de Martí Munar en el Mallorca B, 24 temporadas delegado del primer equipo y segundo con Irulegui, Mané, Krauss, Luis y Cúper. Con Luis fue primer entrenador contra el Barcelona y contra el Dépor porque habían expulsado al de Hortaleza. «Me dijo que solo haría la rueda de prensa si ganábamos, me dijo que fuera a disfrutar», recuerda este pobler, historia viva de las cuatro últimas décadas del Real Mallorca.

Más de cuatro décadas en el Mallorca. Da para escribir un libro.

He visto la transformación del club. Llegué en la temporada 81-82, con 23 años, y en las oficinas del Mallorca había un gerente, una secretaria, un contable, un delegado, un entrenador y un presidente. Y con los años he visto la transformación en sociedad anónima, la venta del club de diferentes propiedades, la transformación de la ciudad deportiva. Me acuerdo que el primer día que llegamos a Son Bibiloni cogimos cuatro sacos de almendras.

¿En qué faceta se ha sentido más a gusto?

Yo sirvo al Mallorca. Cuando era jugador no pensaba en otra cosa. Cuando acabé disfruté de coordinador y en la escoleta del Mallorca. Cuando me ofrecieron ser delegado también disfruté. He sufrido, he llorado, he reído. Cuando bajamos a Segunda B (2016-17) me dijeron que querían cambiar todo lo que tenía que ver con el primer equipo y me ofrecieron ser el coordinador de la ciudad deportiva, y llego cada día con la misma ilusión de siempre y he disfrutado siempre en todas las áreas.

¿Cuál es su función en la ciudad deportiva?

Un día normal, dar una vuelta por toda la instalación para ver si hay algo estropeado. Me encargo en los días de partido del tema de seguridad, de que esté la ambulancia, limpieza de piscina, horarios de los entrenos, distribución de vestuarios, etc.

¿El cuerpo le pide parar o seguiría?

Podría seguir, pero quiero tener un poco de libertad. Disfruto estando aquí, pero tengo que estar aquí. La familia casi no la he disfrutado. Siempre cuento que mi hija, los lunes, la maestra le pedía un dibujo, y siempre pintaba a su madre, a su hermano y a ella. Otro día, lo mismo. Y la profesora le preguntó a mi mujer si era viuda o separada. «¿Por qué?», preguntó mi mujer. «Porque su hija nunca dibuja a su padre». Llega un momento que quiero estar con las nietas, si me quiero levantar a las diez quiero poder hacerlo, o ir a caminar u otras cosas. Físicamente estás bien, pero todo cansa. Tengo un hijo y una hija y dos nietas, de 9 años y de 3, Clara y Marta.

¿Cómo se produjo su llegada al Mallorca?

Miquel Contestí me conocía. Yo jugaba en el Poblense y había tenido problemas cada vez que me enfrentaba al Mallorca. Era muy guerrero. Ese año firmó Jordi Morey por el Mallorca y en enero los centrales Iriarte y Gallardo se lesionaron y Contestí me llamó. Yo trabajaba de fontanero. Me interesó la oferta, porque yo quería ser futbolista profesional. Se lo dije a mi madre y no estaba muy de acuerdo, pero le dije que tenía 23 años y que si no lo hacía en aquel momento ya no lo haría. Se pusieron de acuerdo los dos clubes y el Mallorca pagó cuatro millones de pesetas (24.000 euros) y un partido del torneo de la Agricultura.

Usted era del Poblense en aquella época, no del Mallorca.

¿Qué quieres más a tu madre o a tu mujer? Yo he crecido con mi madre, pero me casé con el Mallorca y me he enamorado del Mallorca. Lo he querido y lo querré. No conocía al Mallorca, como no conocía a mi mujer.

Si tuviera que definir su etapa en el Mallorca con una palabra, ¿cuál sería?

(Piensa). Implicación, estima y reconocimiento, y gracias al Mallorca. Me voy con la conciencia bien tranquila de haber servido al club y estar implicado al cien por cien. Yo fiché por media temporada y dos más. Me ofrecieron un dinero para renovar, y como estaba tan a gusto acepté. Subí, tuve primas y me fue bien.

"Hugo Sánchez se reía de mí. En un partido me dijo: ‘Eres un tuercebotas, un mediocre y no ganarás mucho en el fútbol’»

¿Cómo se definiría como jugador?

El fútbol actual ha cambiado. El Mallorca era un equipo flojo de Primera. Teníamos que ser guerreros. Físicamente era muy bueno, así como no lo era técnicamente. El futbolista que hace más de lo que puede, fracasa. Era muy rápido, potente y muy inteligente en el campo. Sabía que no podía jugar con el balón porque si levantaba la cabeza me la quitaban. Era un obrero más que un ingeniero.

¿Tendría sitio en el fútbol de hoy?

Me adaptaría. A lo mejor podría jugar de lateral tipo Olaizola. Defensivamente sería contundente.

El Mallorca de ahora parece otro al de cuando usted llegó.

El primer preparador físico que tuve fue Pedro Brozic, que jugaba de colocador en el Son Amar. Entró con Koldo Aguirre, con Serra Ferrer de segundo. Luego llegó Pau Albertí. Después se incorporó un entrenador de porteros, un masajista, Jaume Pedrós; un psicólogo, nutricionistas, analistas, recuperadores y el club ha ido creciendo. No sé si nos estamos pasando un poco. Luis era de la vieja escuela, con una libreta, un bolígrafo negro, uno rojo y un tipex, y Paredes no pisaba el gimnasio. Ni ordenadores, ni GPS. Luis se servía de su intuición para ver que un lateral no corría o que otro se colaba entre los centrales. Con esto quiero decir que no hacen falta tantas cosas.

Usted cuenta con ascensos, descensos, títulos, ha vivido Champions. ¿Le ha quedado algo pendiente?

He conseguido todo a lo que podía aspirar el Mallorca. Con Serra Ferrer quedamos terceros, ganamos la Supercopa con Cúper, la Copa del Rey con Manzano, soy el único jugador del Mallorca con tres ascensos a Primera, he jugado competiciones europeas. Todo lo que podía conseguir, lo he logrado.

¿El mayor disgusto es el descenso a Segunda B, en la temporada 2016-17?

Sí, porque veníamos de jugar competiciones europeas cuatro o cinco temporadas antes. El mejor recuerdo fue el ascenso de Las Gaunas porque marcamos a cinco minutos del final, y después el ascenso de Vallecas. Últimamente nos reunimos mucho con Barrera, que ha venido a vivir a Mallorca, con Reus y Mallo.

¿Le molesta que por lo que más se le recuerde sea por el marcaje a Maradona?

No. Pero si no hubiera marcado a Maradona sería un jugador más en la historia del Mallorca. Me ha dado una popularidad que otros jugadores no tendrán.

¿Cómo recuerda aquel día? ¿Cómo se portó con usted?

Yo ya le había marcado en un Ciutat de Palma. Nicolau Casaus, vicepresidente del Barcelona, nos dijo que si le dábamos patadas se iban. Yo había jugado media parte contra el Betis en Primera y Gallardo le dijo a Marcel Domingo que le marcara yo. Tenía más a ganar que a perder, porque lo lógico es que nos marcaran tres. Verón marcó el 0-1 y estuvimos a punto de marcar el 0-2. Durante cuatro o cinco años su representante me enviaba felicitaciones de Navidad, firmadas por Maradona. Y por comentarios que me llegaron, Maradona decía: «Es difícil de irse del pequeño este». Como que él era tan grande... (ríe).

¿Con el marcaje que le hizo, hoy le hubieran expulsado?

Seguro que me hubieran sacado dos amarillas. Solo me mostraron una. Empleaba mis recursos. Le agarraba. Estaba acostumbrado a que le pegaran patadas, pero no fui a hacerle daño.

¿Maradona o Messi?

Son muy parecidos. Messi ha tenido más libertad. A Diego le rompieron las piernas, haces un marcaje como antes y te llevan a la cárcel.

Además de Maradona, le ha tocado marcar a Hugo Sánchez, Lineker, Butragueño…

Hugo Sánchez se reía de mí. Hace tres meses vino y tengo una foto con él que me la firmó. Del año que le ganamos 1-0 en el Lluís Sitjar. Acaba el partido y se me ve con un ojo que no podía abrir. En el Bernabéu, teníamos que marcarle entre Izquierdo y yo, según la zona en que se moviera. Izquierdo me decía que no quería marcarle y yo le respondía que tampoco. Al inicio del partido viene hacia mí y me dice: «Tú eres un poco tuercebotas, un mediocre y no ganarás mucho en el fútbol». Hay una foto en la que se le ve volando tras una entrada que le hice. Iba a por él porque me picó. Él seguía provocándome y me decía: «Te voy a marcar un gol». Y lo marcó. Y cuando lo hizo me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Te lo he dicho». Y un año contra el Madrid, 0-0 en el descanso, empieza la segunda parte y Zaki tenía el balón. «Saca morito, saca», le decía Hugo. Y Zaki llamándole hijo puta. Le pitaron falta por pérdida de tiempo, Salguero la lanza y marca.

¿Otro delantero que le costó marcar?

Calderón, del Betis. El año en que cayó el foso (1984), tuvimos que ir a jugar al Miniestadi. Le pegaba patadas y rebotaba. Carrasco, en el Camp Nou, me hizo tres caños seguidos, pero le di una que quedó a gusto. Recuerdo a Archibald en el Ciutat de Palma, que le pellizcaba en los balones parados, como hacía con todos. Y en una de esas, coge el balón y me dijo: «Toma».

¿En un vestuario se hacen amigos?

Y enemigos. Hay cosas que no se pueden contar. Tengo dos o tres amigos de mi época de jugador. Tengo relación con García Cortés, con Izquierdo, con García Jiménez, Gallardo, y por supuesto con Pep Bonet, Miquel Àngel Nadal y otros.

¿Y quién le ha dejado huella, por el motivo que sea?

Tengo mucho cariño a Miquel Àngel Nadal porque jugamos juntos dos años y coincidimos yo de delegado y él de jugador.

Y compañeros a los que no podía aguantar.

Hay que vienen por un año o dos y son mercenarios, no se implican. Españoles y extranjeros.

El mejor futbolista que ha visto en el Mallorca.

De rival, Maradona. En mi equipo, como defensa, Miquel Àngel Nadal; como organizador Valerón y como delantero Etoo. Ibagaza era un ordenador, Valerón la elegancia y goleadores como Güiza, Dani García Lara. Eran grandes.

Un entrenador que le haya dejado huella.

Como jugador Serra Ferrer. Hay tres de diferentes: Cúper, Luis Aragonés y Manzano. Cúper cuando llegó dijo a los jugadores: «Veréis cosas que no habéis visto hasta ahora, pero tened fe en nosotros, sabemos lo que hacemos».

¿Cómo fue la relación con Serra Ferrer? ¿Le perjudicó o benefició que fueran ambos de sa Pobla?

Cuando me fui del Poblense él era el entrenador. Tuve una relación correcta. Después, cada uno tiene su forma de pensar y tuve una relación educada y nada más.

¿Siente nostalgia del Lluís Sitjar?

Es donde me formé como jugador. Me inicié también de delegado, pero los mayores éxitos del Mallorca se han conseguido en Son Moix. El Lluís Sitjar era mi casa, llegaba de sa Pobla y aparcaba en la plaza Barcelona, pero aquel campo estaba obsoleto.

¿Qué virtudes ha de tener un delegado?

Se ha de hacer respetar, ha de ser amigo de los jugadores, ha de tener la confianza del entrenador y del club. Si te falla una cosa de estas estás muerto. No puedes enfrentarte a los jugadores, por mucha razón que tengas, porque entre ellos hacen piña; no puedes fallar al entrenador, siempre ha de confiar en ti; y al club tampoco porque le representas. La primera imagen que se ve es la del delegado. Has de ser un poco camaleón porque cada entrenador es diferente, a uno le gusta una cosa y a otro, otra.

¿Ha tenido que reñir a algún jugador?

Sí. La falta de educación me molesta mucho. Muchas pretemporadas he tenido que llamar la atención a algún jugador. No puedo entender que se deje una manzana sobre la mesa en el hotel, u objetos en el suelo del vestuario. Es la imagen del Mallorca la que está en juego. Parece que necesitan criados.

"Serra Ferrer fue el técnico que más me marcó como jugador. Después he tenido una relación educada y nada más»

En 42 años debe poder contar muchas anécdotas. Suelte una.

A los chicos les dije una vez: «Yo he levantado el Camp Nou. Íbamos 0-0, me llega un balón, pensaba que Zaki estaba a mi lado y el balón entró. 1-0 para el Barcelona y la gente se levantó. También marqué uno en La Catedral, los marco en escenarios importantes.

¿Zaki es el mejor portero que ha visto en el Mallorca?

Ha habido unos cuantos. Roa, Aouate, Zaki, Burgos, Leo Franco y el de ahora, Rajkovic.

Usted dormía en la misma habitación con Zaki.

Tenía muy buena relación con él. Un día nos invitó a comer a su casa, en la calle Aragón, a Toni Orejuela y a mí. La familia nos hizo cus cus. La madre y la mujer estaban en la cocina y no podían comer con nosotros. Y le dijimos que no podíamos permitir que ellas comieran en la cocina. Un día, en la habitación, sobre las seis de la mañana, me desperté y vi a una persona en el suelo. Era Zaki que rezaba. Me dijo: «Calla y duerme, ya te lo contaré». Apagué la luz y me puse a dormir.

De Luis Aragonés también debe tener muchas cosas que contar.

Era muy listo. Un día empatamos 2-2 en Vigo con un gol de Olaizola al final. Cogemos el autobús hacia el aeropuerto y cuando falta un kilómetro para llegar, Luis me da los lentes. Se dio cuenta de que un coche de supporters del Celta nos seguía para armar lío. Baja del autobús y se va hacia ellos. Paredes tuvo que ir a buscarlo. Era de sangre caliente.

¿Por qué cree que la gente quería tanto a Cúper?

Él coge al Mallorca y le deja quinto,y en la final de la Copa del Rey en su primer año. Al año siguiente tercero y ganamos la Supercopa. Nunca se sintió respaldado por la propiedad. Si no ganamos al Atlético de Madrid le hubieran echado y esto le hizo mucho daño. En su segunda etapa salvó al equipo del descenso en la temporada del Levante. Al año siguiente decía que no conectaba con el equipo, que no llegaba a los jugadores. Soy íntimo amigo suyo, fuimos a Lluc a pie muchas veces.

Un entrenador que crea que mereció mejor suerte.

Oltra. Fue un caballero. Entrenaba y estaba despedido.

Fue una etapa complicada.

Sí, y afectó a la plantilla.

Ha conocido a todos los propietarios.

Todos tienen su mérito. Pero, aparte de Contestí, Dalmau consiguió dinero debajo de las piedras, si no, el club hubiera descendido a Segunda B. Antonio Asensio apostó fuerte por el club y dio estabilidad. Grande es un gran mallorquinista y siempre estaba con los jugadores. Serra Ferrer fue un experimento, las intenciones eran muy buenas pero discutieron demasiada gente y de forma muy rápida. Tenía un grupo de gente muy bueno, pero no se entendieron. Y los americanos, a nivel deportivo, social, económico y de infraestructura, ha dado estabilidad al club. En 42 años no he dejado de cobrar ni un mes.

¿Cómo se imagina su nueva vida a partir del 4 de septiembre?

Bien. Seré feliz, cojo un equipo de base del Poblense. Yo no tengo empresas, ningún huerto. Mi vida es el fútbol y entrenaré dos o tres veces por semana. Sobre todo quiero enseñarles educación.

¿Irá al Mallorca?

Claro. Iré a no ser que jueguen un sábado a las diez de la noche. Siempre me voy diez minutos antes del final.