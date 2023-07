El acuerdo para el traspaso de Kang In Lee al París Saint Germain incluye un partido amistoso entre el Mallorca y el equipo francés que servirá para inaugurar la remodelación del estadio de Son Moix, previsto para enero de 2024. Será la mejor forma de dar oficialidad a la puesta de largo del recinto mallorquinista, con la presencia de las estrellas del conjunto parisino, con Kylian Mbappé, el brasileño Neymar da Silva, el mallorquín Marco Asensio y, por supuesto, Kang.

El único de estos jugadores que podría no estar en el duelo ante el Mallorca es Mbappé quien, pese a tener un año más de contrato, ya ha hecho público que no tiene intención de prolongar su relación con el PSG. Este anuncio ha provocado el enfado de los dirigentes del club, que estudian una fórmula que les permita sacar un rendimiento económico con la salida del jugador. Para ello, no se descarta que durante este verano pudiera abandonar el club mediante un traspaso. A diferencia del curso pasado, el Madrid de Florentino Pérez no ha movido ficha y está a la espera de qué movimientos se producen desde París.

En el acuerdo del contrato, que todavía no está firmado, está incluido este partido, aunque de momento sin fecha. Sin embargo, no será antes de enero de 2024, cuando está previsto que finalicen las obras del estadio mallorquinista, que han consistido, fundamentalmente, en la supresión de las pistas de atletismo. La remodelación, dirigida por la arquitecta Izaskun Larzabal, que también reformó el estadio de Anoeta, empezaron el 16 de mayo del año pasado en su primera fase. Se ha acercado la grada de tribuna Sol a 8,5 metros del terreno de juego y se ha instalado un voladizo que cubre a 6.656 aficionados. El coste de esta primera fase asciende a 5,4 millones de euros, y el total a 20. En la segunda fase se está procediendo a arreglar el Fondo Norte y la tribuna cubierta. El Mallorca consiguió del Ayuntamiento de Palma una prórroga de 25 años de la cesión del estadio, por lo que acabará en 2064 en lugar de en 2039, como estaba previsto hasta ahora.

Posiblemente no haya mejor rival para la inauguración del nuevo Son Moix que este PSG plagado de estrellas, teniendo en cuenta que el Real Madrid y el Barcelona, los dos gigantes del fútbol español, pasan por la isla cada año.