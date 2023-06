Un problema inesperado en la portería del Mallorca

Leo Román será, a falta de unos pequeños flecos en el acuerdo, jugador del Oviedo la próxima temporada. El Real Mallorca y el conjunto carbayón, que milita en Segunda División, tienen muy avanzada la llegada a préstamo del guardameta ibicenco, que verá así cumplido su deseo de gozar de minutos de manera regular. La marcha del joven futbolista de 22 años, que se encuentra actualmente concentrado con la selección sub-21 para la disputa del Europeo, abre un problema en la portería del conjunto bermellón tras las palabras de Greif en las que también reclamó más minutos.

Para Leo Román, que salvo giro radical estará a las órdenes del exmallorquinista Álvaro Cervera la temporada 2023/24, es la gran oportunidad que estaba esperando. Tras su ascenso al primer equipo del Mallorca las ocasiones en las que ha jugado han sido muy pocas, primero tapado por Manolo Reina y esta temporada por Rajkovic. En el Oviedo gozará de la vitola de titular y jugará con regularidad, algo que no tenía garantizado en la isla.

De esta manera, el pitiuso cogerá el rodaje que tanta falta le hace siendo importante desde el principio en un proyecto que aspira a pelear por el ascenso a Primera División.

A pesar de buscar su salida, Leo Román tiene claro que quiere triunfar en el Mallorca en los próximos años. «Mi idea principal es salir a buscar minutos. Creo que es momento de tenerlos, de ganar experiencia, pero siempre pensando en la vuelta. Tengo muy claro que quiero jugar en el Mallorca y pienso que es mi sitio», explicó.

Con la marcha del ibicenco, beneficiosa para su carrera, se crea un nuevo problema en la portería bermellona. Y es que Dominik Greif, el segundo en discordia sin minutos por la condición de titular indiscutible de Rajkovic, expresó en una entrevista concedida en su país su deseo de cambiar su situación tras dos temporadas anclado al banquillo. «No quiero pasar una tercera temporada al margen, así que ya veremos... Tiene que haber algunas conversaciones con el club para cambiar mi situación», explicó.

Aguirre negó sus palabras

Unas declaraciones lógicas ante su falta de minutos, pero que Javier Aguirre negó en una rueda de prensa posterior, alegando que «nadie habla eslovaco en la isla». «Creo que la única forma hoy es encontrar un club en el que se me necesite más. Soy consciente de mi situación (al tener contrato en vigor hasta junio de 2026) y ciertamente no me estoy adelantando. Veremos cómo termina», zanjó. Sea como sea, y con la predilección que tiene el cuerpo técnico por tener tres porteros en el primer equipo, Pablo Ortells deberá sondear el mercado en busca de un guardameta –salvo que se confíe en Pere Joan– para ocupar la vacante de Leo Román.