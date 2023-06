El Oviedo cierra el fichaje del jugador del Real Mallorca Leo Román

El jugador del Real Mallorca Leo Román jugará la temporada que viene cedido en el Real Oviedo. Tal como ha informado el periódico La Nueva España, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, el club asturiano acelera en la confección de su plantilla y cierra una de las piezas clave de cara a la temporada que viene, la contratación de un portero.

La incorporación de Leo Román era la más “urgente”, como había explicado el presidente del Oviedo Martín Peláez ante los medios el pasado lunes. La operación se convirtió en la principal opción tras caerse un primer intento por Diego Conde, que acaba contrato con el Getafe. Jesús Martínez sugirió entonces el nombre del meta uruguayo Santiago Mele, pero la operación no se concretó y el Oviedo regresó a la idea inicial. La posible dilación del proceso ha llevado al Oviedo a cerrar la llegada de Román, internacional sub-21 que llega como cedido al club azul.

En estos momentos el guardameta bermellón se encuentra convocado con España para la Eurocopa sub-21. Ya hay acuerdo con el futbolista al que le seduce la idea de jugar en el Oviedo, y queda que el Mallorca dé el Ok definitivo para que se concrete una operación que permitirá a Cervera tener a dos porteros de garantías para luchar por la titularidad.

Hace solo unod días Román expresaba su intención de encontrar minutos fuera de la isla. Ante los micrófonos de IB3 Televisió, el portero de 22 años reconocía que su intención de cara a la temporada que viene era “tener minutos” y que su “idea principal era salir a buscarlos”.

“Al final todo el mundo quiere jugar y yo evidentemente también. Mi idea principal es salir a buscar minutos. Creo que es momento de tenerlos, de ganar experiencia, pero siempre pensando en la vuelta. Tengo muy claro que quiero jugar en el Mallorca y pienso que es mi sitio. Desde el primer momento en el que llegué al club hace tres años, tenía más opciones y decidí venir a Mallorca porque tuve buenas sensaciones. Tenía ilusión por aterrizar en la isla y sigo pensando firmemente que es mi sitio y que tarde o temprano me acabará llegando la oportunidad”, indicaba el cancerbero, durante la concentración de la selección española sub-21 en las Rozas.

“La verdad que ha sido una temporada difícil en lo personal, aunque es verdad que el grupo ha firmado una temporada sensacional”, reconoció Román. “He tenido menos minutos de los que me esperaba, pero yo trabajo al 100% todos los días e intento ganarme mi sitio. Además, creo que lo he hecho, creo que lo he dado todo y me he dejado la piel en cada entrenamiento, pero no he tenido esa oportunidad. Creo que es complicado también por la situación, pero yo no me voy a rendir y voy a seguir trabajando, ya sea en el Mallorca u en otro equipo en forma de cesión. Lo voy da dar todo para lograr lo que quiero, que es jugar en este equipo muchos años”, admitía el futbolista bermellón, que esta temporada, a las órdenes de Javier Aguirre, tan solo ha disputado un partido en LaLiga, el último, y un encuentro en la Copa, frente al Autol.