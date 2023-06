Es evidente que muchos clubes pretenden a Kang In Lee, pero el director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, lo hizo oficial este lunes. «Sí, tenemos propuestas por el jugador», confesó en declaraciones a Onda Cero. El castellonense no quiso dar más detalles, pero sí dejó claro, con su característico tono sosegado, que no están obligados a desprenderse de la gran estrella del equipo. «Estamos muy contentos con Kang y el Mallorca no tiene la necesidad de vender a ningún jugador a día de hoy. El equipo ha hecho un trabajo muy bueno y es normal y natural que haya equipos interesados en nuestros futbolistas», comentó.

El dirigente tampoco detalló el precio del atacante, pero preguntado sobre las palabras del técnico Javier Aguirre de hace meses, que lo fijó en treinta millones, no tiró balones fuera. «No voy a hablar de cláusulas, pero si el míster dijo eso es que no va mal encaminado», respondió. Ortells insistió en su mensaje de que las arcas del club gozan de buena salud y no quiso entrar a valorar si, en el caso de que Kang fuera traspasado, sería mejor hacerlo lo antes posible para planificar cómo gastar ese dinero en otros fichajes. «Ahora es hablar por hablar sobre lo que puede pasar a 30 de junio, 15 de julio o 30 de agosto. La temporada pasada no vendimos a Kang y hemos seguido funcionando gracias al trabajo de muchas personas porque el club está en una posición saneada y puede subsistir sin vender». «Seguir en Primera es el objetivo máximo porque eso da una estabilidad y un crecimiento muy grande" El bermellón se preocupó de trasladar al mallorquinismo que no se sienten con la exigencia de desprenderse de sus mejores futbolistas. Su prioridad es clara. «Seguir en Primera es el objetivo máximo porque eso da una estabilidad y un crecimiento muy grande», destacó. Hace meses que varios clubes de la Premier League y el Nápoles italiano siguen las evoluciones del internacional surcoreano, que ha anotado seis goles en una temporada en la que su rendimiento ha sido excelente. Ortells tampoco quiso profundizar en el hecho de que Aguirre reconociera en México que el central del Espanyol, César Montes, era «una prioridad». «Yo sí que no hablo de jugadores concretos. Trabajamos muchos futbolistas por posiciones y niveles y durante el verano iremos viendo. A día de hoy no hemos firmado a ningún jugador», sentenció antes de deslizar que el mercado de fichajes será «largo». Como siempre.