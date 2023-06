Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, ya está en México para pasar sus vacaciones y no ha perdido la ocasión de enviar un mensaje a la afición relacionado con los posibles refuerzos del conjunto bermellón. «Siempre hay mexicanos interesantes, el problema la mayoría de las veces es el tema económico», señaló en declaraciones a ESPN, prácticamente descartando la llegada de futbolistas procedentes de la Liga MX.

«Acaba de haber una oferta de Chivas de 6 millones de dólares por Luis Chávez. Es un mercado caro porque cuando preguntas por un jugador mexicano te piden dinero importante, César Montes (jugador del Espanyol por el que ya ha preguntado el Mallorca) anda en los 8 millones de euros», apuntó.

«Pero siempre se buscan soluciones, o lo que se pueda, hay gente muy interesante en México que puede ir a Europa fácilmente», añadió Aguirre, quien confirmó el interés por el central César Montes, aunque agregó que no es el único defensa en el que tienen interés: «Estamos buscando un central, justo por la pierna derecha. Es lo que queremos, es una prioridad. Tenemos una lista de unos 5-6 nombres y él está ahí», aseveró.

«Tenemos tres plazas de extranjeros y solo una ocupada por Kang, los africanos juegan con ficha comunitaria por un convenio», indicó el técnico bermellón, que prácticamente cerró la puerta a futbolistas mexicanos que no estén ya en Europa: «La lista (de refuerzos) me la pasó el club y no hay por ahora otro mexicano que esté en Europa… En su día sí hablamos, claro, pero no sé la situación de ellos».

'Tecatito' Corona

«No sé cómo está ‘Tecate’ (en referencia al 'Tecatito' Corona), por ejemplo, es un jugador que me vendría bien alguien por fuera; pero no sé cómo está su contrato, ni si el Sevilla quiere desprenderse de él… siempre hay mexicanos interesantes, el problema es el tema económico», subrayó. «Es un mercado caro, cuando preguntas te piden un dinero importante, y no es fácil para un equipo como el nuestro», concluyó.