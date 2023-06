Pese a que hace solo unos días Javier Aguirre señaló en rueda de prensa que no se trata de un entrenador muy dado a sugerir nombres de posibles fichajes a las direcciones deportivas de los clubes a los que ha pertenecido, el técnico mexicano no ha tardado en derrumbar su discurso solo unas horas después de aterrizar en su tierra. En una entrevista concedida por el Vasco a ESPN, Aguirre ha confirmado su interés por el central del recién descendido Espanyol, César Montes. «Yo le dije a la directiva que me interesaba César, de hecho entramos en contacto con su representante y hasta ahí lo dejé y me vine para acá, está en la lista y es una prioridad por supuesto», señaló sin problemas.

«César tuvo una gran temporada, le costó al principio como a todos y luego cerró muy bien más allá de que es un gran profesional y un gran muchacho, hasta goles hizo, así que si sería un acertadísimo fichaje, estamos buscando un central de pierna derecha que es lo que queremos pero está en la lista, tenemos una lista de cinco o seis nombres y él está ahí por supuesto», admitió el preparador rojillo. El central de la ciudad mexicana de Hermosillo llegó al fútbol español de la mano del conjunto catalán el pasado mercado invernal. Con contrato hasta 2028, el zaguero mundialista quiere seguir en España, pero no parece dispuesto a hacerlo en Segunda División. Su alto coste, según reconoció Aguirre, sería ahora el siguiente problema a solventar: «César anda en los 8 millones de euros y no es fácil para un equipo como el nuestro, pero siempre se buscan soluciones, o lo que se pueda, hay gente muy interesante en México que puede ir a Europa fácilmente». En el tiempo que lleva en el Espanyol ha disputado 20 partidos y anotado tres goles. Por otra parte, el Real Mallorca no sería el único equipo de Primera interesado en reforzar su centro del campo con el futbolista de 30 años del Elche, Omar Mascarell. Pese a que la entidad bermellona ya ha arrancado los primeros contactos para intentar hacerse con los servicios del futbolista de la plantilla franjiverde, en las últimas horas también se ha conocido el interés del recién ascendido Granada. Real Mallorca: Una lista interminable de posibles refuerzos