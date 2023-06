Punto y final a la etapa de Íñigo Ruiz de Galarreta en el Real Mallorca. La salida del futbolista de 29 años con dirección al Athletic era un secreto a voces, pero ha sido hoy cuando el propio jugador se ha encargado de confirmarlo a través de una carta de agradecimiento a la afición mallorquinista y al club en el que ha competido durante las tres últimas temporadas.

El eibarrés, que finalizaba contrato el próximo 30 de junio y que fue tentado por el Mallorca para renovar tres temporadas más, regresa a la que fue su casa en los inicios de su carrera, una opción que lógicamente siempre le ha hecho especial ilusión.

“Llegué a Mallorca hace ya tres temporadas y ni en mis mejores sueños hubiese imaginado vivir momentos tan increíbles como los que hemos vivido”, arranca la misiva el centrocampista vasco, quien hace memoria de esos grandes momentos: “Me llevo recuerdos de momentos especiales como el ascenso a Primera División, la tan luchada permanencia, la novena posición que hemos conseguido en esta temporada y, por supuesto, todo el apoyo que me disteis en el momento de la lesión. Momentos únicos que llevaré siempre en mi corazón”.

Galarreta aprovecha para agradecer a todo el staff técnico, trabajadores del club y compañeros los tres últimos años de su carrera deportiva: “Gracias al club por la oportunidad que me dio de jugar en el Mallorca. Gracias a toda la gente con la que he compartido el día a día; cuerpos técnicos, médicos, físios, delegados, utilleros, nutricionistas, equipo de comunicación, cocineras... y gracias a todos mis compañeros de estos tres años. Juntos hemos disfrutado muchísimo y he conocido personas espectaculares que me llevo para siempre y son parte de mi vida”.

Para acabar, el exbermellón tiene unas palabras de especial cariño para la afición: “Gracias de todo corazón a la afición del Real Mallorca, gracias por tanto cariño y apoyo desde el primer hasta el último día, Jugar en Son Moix ha sido impresionante, increíble. Vivir en Mallorca y jugar en el Real Mallorca ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, cómo he disfrutado de este paraíso. Desde la distancia siempre seré un mallorquinista más. Gracias por tanto, nos vemos pronto”.

Galarreta se marcha del Real Mallorca tras haber defendido la elástica bermellona en 88 ocasiones entre la Liga y la Copa del Rey (6.098 minutos). En su haber cuenta con un ascenso a Primera División en la temporada 2020-21 y una meritoria novena posición durante el presente curso. No todo fueron sonrisas en el Mallorca, el futbolista se rompió la plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en febrero de 2022, una lesión que le mantuvo varios meses apartado de los terrenos de juego, pero cuya recuperación se fraguó, finalmente, en solo 188 días. Tras dicha lesión, el eibarrés volvió a su mejor nivel y ha sido una pieza fundamental para Javier Aguirre durante el presente curso, timón y brújula de un equipo a quien la secretaría técnica ya busco sustituto de cara a la próxima temporada.