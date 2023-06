Miles de estudiantes de toda España se enfrentan estos días a la EBAU (la antigua Selectividad), entre ellos los de Baleares.

Además de entre los alumnos isleños, Mallorca este año también ha sido protagonista de los exámenes preparados por la Universidad de Extremadura. Concretamente, en el examen de inglés se ha reproducido un artículo del diario The Guardian titulado "Vinicius Júnior racially abused by Mallorca fans during Real Madrid defeat" sobre el incidente racista protagonizado por seguidores del Real Mallorca con el delantero del Real Madrid durante su visita a Son Moix, que terminó en derrota para los blancos.

Los alumnos debían responder a varias preguntas sobre el texto con el objetivo de evaluar su comprensión lectora en inglés.

El texto elegido, vinculado a las múltiples polémicas con insultos racistas en las que se ha visto envuelto el jugador madridista, no ha pasado desapercibido en Twitter.

Numerosos internautas se lo han tomado con humor:

A lágrima viva, Tito Floren tiene comprados también a los que hacen las pruebas de acceso a la universidad. https://t.co/xh3fl1QRXR — ❧Lobo☙ (@O_Rei_Lobo_) 6 de junio de 2023

No se si es mas ridiculo el texto, o lo facil que es el examen https://t.co/ANdnr7dZyU — 🇵🇹Mendes Paciência🇵🇹 (@poucapasiensia) 6 de junio de 2023

Si hombre y en el examen de historia preguntaran por: "La Revolución de Vinicius, causas y consecuencias del racismo en el fútbol" https://t.co/1J8fgYiHi9 — Marin (@mariinmn) 6 de junio de 2023

lo dicho vinicius es el nuevo Martin Luther King https://t.co/EehYrtfwIp — samu🐒 (@samucruuuuk) 6 de junio de 2023

Universidad de Extremadura.

Literalmente el meme https://t.co/f7xnnwDnWG — Alfredo Acosta 115 (@alfred_lud) 6 de junio de 2023

No obstante, a muchos otros, entre ellos aficionados del Real Mallorca, no les ha gustado la elección del texto realizada por la Universidad de Extremadura:

Hasta allí ha llegado la repercusión, seguro que quién preparó el examen de acceso es un madridista amargado con problemas mentales — Víctor 🇪🇸 (@vmsn69) June 6, 2023

yo leyendo el examen mientras se me ocurre la burrada más grande y antimadridista de la historiapic.twitter.com/XVej9pbVVG https://t.co/Xt2smhe0dE — amador❗❕ (@ReinildoAmador) 6 de junio de 2023

Denuncien @RCD_Mallorca . Esto es inaceptable y un insulto para la aficion bermellona. https://t.co/woDQL4w7pr — El pirata Muriqi 🏴‍☠️#DarderAlMallorca (@pirata_muriqi) 6 de junio de 2023

Una vez más nos llaman racistas a toda la afición. Hay alguien ahí?? Pensáis defendernos alguna vez o que??? @RCD_Mallorca https://t.co/w9xKfWLxBT — M 🔴⚫🏴‍☠️ (@maatigarcia19) 6 de junio de 2023

VERGONZOSO, en una de las pruebas de selectividad se GENERALIZA, tachando a la AFICIÓN MALLORQUINISTA de RACISTAS! https://t.co/LeyoJHeA6v — Rodri (@Rodri_Snsl) 6 de junio de 2023