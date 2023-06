Fin de fiesta con despedidas

Partido de despedidas y celebraciones este Mallorca-Rayo, muy distinto al que jugaron estos equipos el pasado año cuando un gol de Abdón Prats en el último minuto sirvió para dotar de esperanza a los de Javier Aguirre antes de la última jornada.

El capítulo de adioses seguros empezaba por el árbitro, un Mateu Lahoz con una forma de arbitrar peculiar, permisiva con el contacto entre jugadores y que tiene sus seguidores y sus detractores.

En el apartado de jugadores, ha sido el último encuentro como mallorquinista de Ruiz de Galarreta, recuperado de su lesión y asentado como el cerebro del centro del campo imprescindible para Aguirre. Su sustitución es un dolor de cabeza para la dirección técnica del Mallorca. Morlanes es la primera apuesta, pero seguro que habrá otros nombres de major enjundia o el equipo lo pasará mal. También ha jugado su último partido Ángel Rodríguez, que ha tenido el premio de sumar un gol que sirvió para adornar aún más la victoria del Mallorca.

La que falta confirmar, aunque hay pocas dudas, es la del coreano Kang in Lee, que ha redondeado una temporada para enmarcar que le convierte en el objetivo de muchísimos equipos, y no solo de la Liga sino de la Premier. Mantenerlo, como es el deseo de la afición, no está al alcance de la economía del club, al menos en este momento, pese al esfuerzo inversor de los norteamericanos.

El broche final, con una goleada inusual para lo que nos tiene acostumbrados el equipo no ha podido ser mejor. Se han sumado 50 puntos, logrando la novena posición, un sobresaliente para el potencial previo y eso es lo que cabe valorar. Solo falta que esa columna vertebral Rajkovic, Raillo y Muriqi se le pongan nuevos mimbres para que se sumen nuevas temporadas en Primera.