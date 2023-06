Victòria, festa i comiats

Al darrer partit de la temporada, l'aficionat mallorquinista va restar més pendent de la banqueta i de l'àrbitre que del partit. Entre la renovació de Javier Aguirre per una temporada més i la retirada de l'arbitratge de Mateu Lahoz, poques coses semblaven tenir més interès a Son Moix. Tot i les bones intencions dels jugadors, a la primera part, la plagueta de notes va quedar intacta, llevat d'algun principi de jugada de Kang In Lee. La resta varen ser quaranta cinc minuts estèrils.

Per sort, però, a la segona, les coses canviaren de dalt a baix amb tres gols, moments de bon joc i jugadors que s'estrenaren com a golejadors. També és cert que el partit no requeria gaire demanda i el centre d'atenció (les càmeres de televisió, sobretot) continuava essent l'àrbitre valencià, que es va proposar —i ho aconseguí— no amonestar cap jugador. Mateu Lahoz va dur el partit amb molta mà esquerra i va acabar la seva carrera a Palma, emocionat i content amb l'homenatge dels jugadors i de la graderia.

També s'acomiadaren Galarreta i Ángel (que, ves per on, marcà el primer gol a la lliga), i molt possiblement també se'n vagin Kang In Lee i qualque altre futbolista. Però el tancament de la temporada no ha pogut esser millor: el Mallorca acaba amb cinquanta punts, quinze gols de Muriqi i una golejada davant el Rayo gràcies a un altre golejador inèdit, com va ser Copete. El jove central andalús ha estat un altre dels protagonistes de la bona campanya de l'equip de Javier Aguirre. El tècnic no ha deixat indiferent ningú, fins i tot un mallorquinista com Llorenç Serra Ferrer, que en aquestes pàgines ha beneït la renovació del tècnic mexicà.

El Mallorca acaba la campanya amb bona imatge, però amb moltes incògnites pel que fa a la que ve, que serà, si fa no fa, d'aquí a tres mesos mal contats. La feina ara comença als despatxos i amb les decisions que prenguin els directors esportius.