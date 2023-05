Varios medios de comunicación mexicanos dan por descartado el fichaje de Javier Aguirre por el América. La noticia, que saltó a la palestra hace ahora una semana, parece haber tenido poco recorrido y son varias las webs que señalan que el de Ciudad de México tiene cerrada su continuidad con el Real Mallorca "a un 90%".

El pasado 24 de mayo, el periodista de Televisa, Gibrán Araige, anunciaba el interés por el histórico conjunto mexicano en la figura de Javier Aguirre. Según Araige, este club, uno de los grandes de su país, había contactado con el preparador del Mallorca para dirigir al equipo la próxima temporada. Esa misma mañana, Aguirre comparecía en rueda de prensa, en la previa del partido frente al Valencia, y tiraba balones fuera: "En cierre de temporada son muy común las informaciones y rumores. Todo el mundo tiene representantes y todos hacen su trabajo. Me acaban de decir que salió algo publicado. Prefiero hablar del Valencia", comentó.

Los rumores sobre su posible salida de la isla se enfriaron tan solo unas horas después, cuando su representante, Jorge Berlanga, comparecía ante los micrófonos de IB3 Televisió tras reunirse con el director de Fútbol Pablo Ortells y el presidente del club Andy Kohlberg y reconocía la intención del preparador mexicano se renovar por el conjunto bermellón: "Llevamos tiempo con esto y vamos bien. Tenemos tarea y esperamos resolver la situación estos días. Estaré hasta el sábado y esperamos resolver los pequeños flecos que quedan por atar. Vamos encaminados".

Desde entonces no ha habido ninguna novedad sobre el tema y aunque el preparador rojillo ha sido cuestionado sobre la situación, se ha limitado a señalar que, "hasta que no acabe la temporada, no habrá novedades sobre el asunto".

Sin embargo, en México, ya dan casi por sentada la renovación de Javier Aguirre por el Mallorca. "La opción del técnico azteca comienza a desinflarse , el Vasco estaría renovando un año más con Mallorca. Hay un 90 % que se quede en Europa", indicaba esta madrugada el periodista de Fox Sports Carlos Rodrigo.

La opción de Javier Aguirre comienza a desinflarse , el Vasco estaría renovando un año más con Mallorca. Hay un 90 % que se quede en Europa. @FOXSportsMX pic.twitter.com/ELBR4vNd5a — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) 29 de mayo de 2023

Los motivos que han llevado a Javier Aguirre a rechazar la suculenta oferta del conjunto mexicano radican, según dichos medios, en que el Vasco "prefiere continuar con este proyecto a aceptar dirigir a un equipo con tanta exigencia como el América. Su experiencia con Rayados de Monterrey tampoco le dejó un buen sabor de boca sobre la Liga MX, además de que la idea de abandonar España para vivir en la Ciudad de México, tampoco ayudó".

"La renovación con el Mallorca está prácticamente cerrada y es muy probable que se haga pública en cuanto termine la temporada de LaLiga el próximo fin de semana", indican.

Cabe recordar que el preparador tiene una oferta sobre la mesa para renovar con el Mallorca desde enero, pero no ha querido saber nada del asunto, al menos en público, hasta que los bermellones han alcanzado la salvación matemática. Desde un principio todo apuntaba a que seguiría en Son Moix dado que su trabajo ha sido, en todo momento, sinónimo de éxito. La pasada campaña logró la salvación de forma milagrosa, llegando a solo nueve jornadas para el final, y en esta ha sido capaz de firmar la permanencia con cuatro encuentros de margen.