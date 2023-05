Javier Aguirre no quiso hacer sangre tras la derrota del Mallorca ante el Barcelona en el Camp Nou. El técnico mexicano reconoció que el encuentro se terminó con la expulsión de Amath y el gol de Ansu Fati a los 49 segundos. "El partido se acaba muy pronto para nosotros. Las ilusiones que teníamos se desvanecen en veinte minutos entre los goles y la expulsión. Ni el más osado pensaba en una remontada con diez hombres en este campo, hubiera sido histórico. Lo intentamos con nuestras debilidades y fortalezas, pero era muy difícil. Hoy ha sido la tormenta perfecta para que todo saliera mal", explicó.

"La expulsión de Amath es una jugada que si el balón llega mejor puede llegar el empate. Esto no desmerece en nada la temporada que ha hecho el equipo. Es dificíl el Camp Nou. Es muy complicado puntuar aquí con once, imagínate con diez", añadió.

¡VAYA ENTRADA! 😰



Alejandro Balde se retiró lesionado tras una falta de Amath Ndiaye que le costó la roja #LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/uMOEumMpxC — DAZN España (@DAZN_ES) 28 de mayo de 2023

El de Ciudad de México, pese a la derrota, defendió el papel de sus futbolistas. "No tiene nada que ver la derrota en Almería con esta. El Almería es un equipo de nuestra Liga, con los que podemos y debemos competir. La actitud ese día no fue la ideal. Hoy no lo podemos reprochar nada al equipo. Estoy orgulloso de todos los jugadores", apuntó.

"El año pasado, a estas alturas, teníamos 36 puntos a faltas de un partido. Hoy tenemos 47, once más, yo creo que no está mal. Sin problemas de descenso, ni agobios y angustias desde hace tres partidos. La temporada ha de ser calificada entre buena y muy buena", destacó Aguirre.

El técnico bermellón explicó el motivo del cambio de Gayà en el descanso: "No se trata de que el chico siga sufriendo. Baba nos ayuda ahí. Clement también. No le puede reprochar nada a nadie. Ni a Gayà. Fue un día para olvidar pronto producto de muchas circunstancias. Puntuar aquí era complicado".

Para acabar, Aguirre quiso acordarse del exbermellón Sergio Rico, en estado grave tras una caída montando a caballo. "Quiero mandar un saludo a la familia de Sergio Rico. Vamos a pedir por él y su salud, que salga todo bien. Está sufriendo. Es un chico que nos ayudó mucho y que está en un momento delicado de salud. Ojalá Dios quiera y salga adelante", concluyó.