Con una sonrisa de oreja a oreja, distendido y hablador, así se ha presentado Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, en la previa del partido frente al Barça, un partido en el que el conjunto bermellón se juega la opción de seguir luchando por puestos europeos, algo que “matemáticamente puede ser, pero que yo creo que no estamos preparados para pasar a equipos que estaban ya diseñados para ir a Europa”.

El Vasco ha indicado que “será un bonito día, porque se despide a un grandísimo jugador del Barça y habrá que hacer los honores al campeón”, pero que la intención del equipo es viajar para “sellar bien la temporada”. “El objetivo nuestro está cumplido, pero por supuesto que no nos cerramos ninguna puerta. Mientras tengamos seis puntos en disputa, hay posibilidades. Nosotros tenemos que ir a competir, porque cuando no lo hemos hechos, nos pasaron por encima. No podemos ir a especular ni a ser parte de ninguna fiesta. Tenemos que competir con nuestras armas, pero con la tranquilidad de ir con los deberes hechos”, ha recalcado.

La gran novedad en el once del Mallorca será la del guardameta eslovaco Dominik Greif. Así lo ha confirmado el técnico azteca, quien ha reiterado que “en el resto de posiciones” han jugado “todos sus futbolistas”. “Entre las lesiones y las suspensiones, la portería es la única posición en la que no ha habido rotaciones, pero frente al Barça jugará Dominik”, ha indicado.

El preparador bermellón viaja a Barcelona con siete bajas. A las ya conocidas de Antonio Raíllo, Augustinsson, Nastasic y Galarreta se suman los suspendidos Kang In Lee y Antonio Sánchez y el lesionado Dennis Hadzikaducnic, “que tiene una rotura fibrilar”. “Físicamente estamos bien porque se fortalece el ánimo después del último partido. Dependemos mucho de nuestro estado de ánimo, así que tenemos que ir a hacerlo dignamente”, ha subrayado.

Ya para acabar, el preparador mexicano ha querido agradecer el cariño que le mostró la hinchada el pasado jueves, en el partido frente al Valencia, y ha vuelto a insistir en “lo contento” que se siente al frente del Mallorca. “Es verdad estoy muy contento aquí y me dicen que la gente está contenta conmigo. Si el equipo quiere crecer, hay que asentar una base. Ese crecimiento del que siempre hablo. Estamos todos en la misma línea y ya se nota el poso y la experiencia de los jugadores”, ha zanjado.