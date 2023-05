El eslovaco del Real Mallorca, Martin Valjent, está de enhorabuena. El jugador bermellón celebró el pasado jueves su partido número cien en Primera División. Para festejar una fecha tan señalada, el central ha querido repasar su trayectoria como bermellón en un emotivo vídeo en el que recuerda sus mejores y sus peores momentos como mallorquinista.

Con contrato hasta junio de 2025, Valjent asegura en la carta que el partido más importante con el conjunto bermellón es el que “todavía” le queda por disputar. El defensa ha disputado esta temporada un total de 2.389 minutos repartidos en 27 encuentros, siendo uno de os jugadores más utilizados por Javier Aguirre esta curso.

Esta es la carta íntegra de Martin Valjent:

“¡Queridos mallorquinistas! Aterricé en esta maravillosa isla en el verano de 2018 con tan solo 22 años. No conocía vuestra cultura y tampoco vuestra lengua, pero desde el primer minuto me hicisteis sentir como uno más de la familia. No me imaginaba, cuando llegué aquí, el poder llegar a cumplir cien partidos en Primera División defendiendo la camiseta del Real Mallorca. El haber alcanzado esta gran cifra es fruto del trabajo diario, que lejos de ser un sacrificio para mí es una pasión. Cien partidos en los que, en alguna ocasión, me ha tocado luchar contra gigantes. Momentos bonitos, otros no tantos. De alguna manera he aprendido a disfrutar de cada uno de ellos. He vivido momento imborrables, los ascensos. Y una permanencia agónica, sin olvidar ese duro de descenso. Para mí lo más importante del fútbol es aquello que somos capaces de transmitir al pisar el terreno de juego. Me siento muy afortunado de poder representar a un club con tanta historia. Por lo que para mí es un auténtico lujo, poder lucir el brazalete de capitán, una responsabilidad que ejerzo tanto dentro como fuera del campo. Siempre me suelen preguntar por cuál es el partido más importante que he jugado en mi carrera y yo la respuesta la tengo muy clara. Para mí son todos aquellos que todavía me quedan por disputar. Visca el Mallorca”.