Otro triunfo 'Made in Mallorca', por Antoni Ruiz

Hay partidos a los que le sobra una mitad. Y este Mallorca-Valencia es uno de ellos. Por parte de los de Aguirre puede tener cierta justificación cuando el objetivo está cumplido y lo único que se le exige es que el equipo dé buena imagen ante su afición tras sellar la permanencia de forma anticipada. El técnico mexicano se permitió incluso experimentos como situar a Kang como lateral izquierdo, algo a lo que solo se había atrevido una vez el seleccionador de su país en el Mundial. Al coreano no le disgusta jugar en la banda pero hacer de defensa ya es otra cosa. Es algo así como anularle. Era necesario para otras labores, especialmente las de creación, porque sin Galarreta o sin Morlanes no hay un jugador que asuma ese rol con eficiencia, dada la desconfianza en Grenier. Baba o Dani se manejan mejor con otras responsabilidades, de ahí que en los primeros 45 minutos no pasara nada.

Más extraño resulta que el Valencia, con solo 40 puntos en su zurrón, se sintiera cómodo jugando a pasar el tiempo, con un ritmo sosegado en el que podía lograr poco más que el empate. Todo cambió en el Mallorca con un simple cambio de cromos, el que devolvió a Kang in Lee a su habitat natural y situó en su lateral a Jaume Costa, en la típica defensa de cinco. Una variación posicional de jugadores que tuvo como fruto, una jugada repetida una y mil veces con resultado positivo este año: centro del coreano al área y remate de Muriqi para establecer el 1-0, un marcador que ha sellado más de media docena de veces un triunfo de los mallorquinistas, que se sienten cómodos, y diría que inexpugnables, en Son Moix cuando los guarismos del marcador alcanzan esos dígitos. Un triunfo al estilo Made in Mallorca. No es bonito pero es efectivo. La sociedad Kang-Muriqi tumba al Valencia