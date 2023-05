La cara y la cruz del Real Mallorca-Valencia: Kang, cuánto se te echará de menos

El mallorquinismo le echará mucho de menos

Qué bueno es Kang In Lee. Y cómo le va a echar de menos el Mallorca y el mallorquinismo. El mediapunta surcoreano fue clave en el triunfo de los bermellones ante el Valencia. Desubicado por completo en la primera parte, al tener que actuar como carrilero izquierdo en un movimiento sorprendente de Aguirre, en la segunda la historia fue otra. El ‘19’ del Mallorca no se cansó de encarar, regataear y hacer las delicias de los aficionados. Y con su quinta asistencia de curso sirvió un caramelo a Muriqi en el segundo palo que el kosovar no desaprovechó para conseguir el tanto del triunfo.

La cruz: Tino Kadewere

Otro partido para el olvido y ya van...

Tino Kadewere sigue sin demostrar absolutamente nada en el Mallorca. Más allá del día de la victoria ante el Villarreal en Son Moix (4-2), cada actuación suya esta temporada no deja indiferente a nadie, aunque nunca para bien. Ayer, de nuevo Javier Aguirre le dio la oportunidad de ser titular y de nuevo la desaprovechó. Errático prácticamente en todas las acciones en las que intervino, no tuvo ninguna ocasión y cada vez que el balón pasó por sus pies la jugada empeoró. Pudo haber sido sustituido en el descanso, pero el técnico mexicano escogió a Amath, que tampoco estuvo bien. Luego le dejó su sitió a Abdón Prats.