Mucho más contento que en sus dos últimas comparecencias, se presentó Javier Aguirre en la sala de prensa de Son Moix. Tras el triunfo frente al Valencia, el técnico mexicano reconoció que, esta vez, sí pudo reconocer a su equipo. “La verdad es que la primera parte tampoco me gustó, estábamos como despistados, pero en la segunda ya pude ver a un equipo mucho más reconocible. Quizás el empate hubiera sido lo más justo, porque Rajkovic sacó una muy buena con la mano y con los pies, pero lo cierto es que me alegro por la afición”.

El preparador bermellón admitió que situar a Kang en el lateral izquierdo fue un error. “Me equivoqué. No estaba nada suelto, pero llegábamos justos de efectivos en esa posición. Teníamos la opción de Marcos Fernández, pero el Valencia te puede destrozar, por eso opté por Kang, pero no salió bien el experimento. Sin embargo, en la segunda parte, el equipo creo que se vio mejor”, resumió el Vasco.

Además Aguirre se pronunció largo y tendido sobre los canteranos y señaló que "algunos de ellos" todavía “no están preparados para jugar en Primera División”. “Acaban de bajar a Tercera RFEF, hay muchas categorías de por medio. El día de tu debut necesitas un ambiente agradable. Marcos es juvenil y está asustadito. Yo lo pongo a calentar para que le insulten, le griten y sepa dónde está. Algunos todavía están en la antesala y no están preparados”, admitió el técnico bermellón.

Cuestionado sobre posibles novedades en lo que a su renovación se refiere, después de que su representante se reuniera este miércoles con la secretaría técnico del club, Aguirre admitió que hasta que “no acabe LaLiga no las habrá”: “Se hizo un equipo pensando en la permanencia, ese fue nuestro objetivo desde el minuto 1. Con la dirección deportiva hemos hablado del plantel y hemos coincidido que, como el nuestro, hay 6 u 8 equipos en las mismas circunstancias en cuanto a presupuestos. Nunca me he quejado públicamente de la plantilla que me dan. En diciembre se tuvieron que ir algunos jugadores porque querían más minutos, pero me trajeron sustitutos”.

Cuestionado por la posibilidad de que el Mallorca acabe jugando Europa, Aguirre cortó rápido: “Hay que ver qué pasa con el Athletic-Osasuna”. Y además avisó sobre el próximo partido. “En 15 años que llevo en LaLiga española creo que no he visto nunca perder al Barça tres partidos seguidos. ¡Qué Dios nos coja confesados! Lo importante en esto que es que podemos ganar, empatar o perder los partidos, pero siempre quiero a un equipo reconocible”, zanjó.