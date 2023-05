Real Mallorca-Valencia: Un día para resarcirse

No tienen que dejarse ir. Javier Aguirre les mandó un recado ayer en sala de prensa y los futbolistas del Real Mallorca deben responder esta tarde ante el Valencia en Son Moix (19:30 horas/Dazn). No vale la excusa de que el objetivo de la permanencia ya está conseguido, de que no pasa nada si se pierde y de que ya miren el calendario para ver cuándo se pueden ir de vacaciones. La derrota en Almería ha levantado ampollas entre el cuerpo técnico y la afición, dolidos por la mala imagen, y los futbolistas bermellones tienen la oportunidad de resarcirse.

Es entendible que, tras una temporada exigente, los jugadores del Mallorca hayan bajado el pie del pistón ante la relajación de haber conseguido el objetivo de salvarse. Pero también lo es que su trabajo es intentar ganar en todos los partidos, cosa que no ocurrió en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Aguirre: "Hemos hecho una bonita temporada como para tirarla a la basura en cuatro partidos" Es probable que el once del Mallorca sufra más de un cambio, visto lo poco que convenció a Aguirre el último once. Así, futbolistas como Grenier, Abdón o Ángel tienen números de regresar a la titularidad. En el banquillo, salvo novedad, estarán Morlanes, Jaume Costa y Gio González, todavía renqueantes de sus lesiones. Kang In Lee, contra su Valencia Enfrente, un Valencia que quiere certificar la permanencia en Primera División. Los de Baraja llegan, más allá de la tormenta desatada por el ‘caso Vinicius’, con dos victorias consecutivas y a solo un paso de conseguir quedarse en Primera tras una temporada llena de problemas, tanto en los despachos como en el campo, que puede tener un final feliz.