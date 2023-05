Javier Aguirre está preocupado, y mucho, con sus jugadores. El técnico del Real Mallorca, que no suele señalar a sus pupilos de forma pública, ha reconocido que el equipo "no está" y que no ha encontrado la fórmula para que vuelvan a su mejor nivel. "Estoy preocupado por la imagen que dejamos en Almería, que no me gustó nada. Estos días tampoco he podido tocar la tecla para salir mañana como salimos hace un año a Sevilla. Quiero a ese equipo y no lo encuentro. No estamos, estoy preocupado. Valencia va a venir como tiene que venir. Tiene a todos sanos otra vez, tiene un juego ofensivo muy vertical. Si no espabilamos… Luego vamos al Camp Nou y Rayo. ¿Qué imagen vamos a dejar de despedida de temporada? No podemos permitir eso. Hemos hecho una bonita temporada como para tirarla a la basura en 3-4 partidos. ", ha explicado en sala de prensa.

Horario y dónde ver el Real Mallorca-Valencia "Ellos hacen lo que yo los pido. Recurres a la herramientas que tiene. Si los jugadores tienen una prima por posición, por lo menos es una motivación económica. A mí me pagan por poner el mejor once posible y conseguir los tres puntos. Como entrenador estoy haciendo algo mal. Llevo 3-4 días preocupado. No estamos metidos", ha añadido. Cuestionado acerca de su renovación, que no acaba de llegar, Aguirre ha insistido en que solo debe centrarse en el equipo. "Necesito centrarme en el equipo, no gastar ni un ápice de energía en otras cosas. No quiero ver al equipo desestructurado, irreconocible, haciendo esfuerzos estériles y sin ideas. El Almería fue muy superior. Yo sentí que el equipo no estaba. Espero entre hoy y mañana reflexionar, que todos nos centremos en nuestro trabajo y demos una buena imagen", ha zanjado. Real Mallorca: Javier Aguirre tiene una oferta para entrenar al América El entrenador bermellón, cuestionado acerca de una posible oferta del América, ha preferido echar balones fuera y centrarse únicamente en el partido de este jueves ante el Valencia. "En cierre de temporada son muy común las informaciones y rumores. Todo el mundo tiene representantes y todos hacen su trabajo. Me acaban de decir que salió algo publicado. Prefiero hablar del Valencia", ha comentado. "Me pidieron con este plantel quedarnos en Primera. Ahora no tenemos nada que festejar, una vez acabe el partido contra el Rayo debamos festejar la permanencia. Cada año hay que dar un paso adelante, esté yo o no esté", ha añadido. Real Mallorca: Tres partidos para lavar la imagen El técnico de Ciudad de México se ha sumado a la opción de entrenadores como Ancelotti o Xavi Hernández defendieron que hay que parar el partido si ocurren insultos racistas como con Vinicius este pasado fin de semana. "Me sumo a todas las voces que piden que todo esto tiene que parar. En el momento en que surja algún insulto hay que parar e irse. Es la única manera en la que todos entenderían que pasa algo. Estamos a tiempo, todavía no ha ocurrido alguna desgracia. Hay que cortar por lo sano, es lo mejor opción. ¿Se escucha algo? Ni protocolos ni nada. Fuera y si se tiene que jugar en unos meses se hace", concluyó.