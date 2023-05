Partidos de la basura

Uno de los clásicos ‘literarios’ del fútbol es aquel que habla de los minutos de la basura cuando un futbolista es requerido por su entrenador para salir al terreno de juego en los últimos minutos del partido o en los minutos de prolongación cuando ya está ‘todo el pescado vendido’. En esta ocasión, en Almería, los jugadores del Real Mallorca fueron más allá y en lugar de jugar minutos de la basura empezaron la serie final de la temporada jugando un ‘partido de la basura’ completo, sin complejos y sin tener en cuenta si muchos o pocos minutos.

El discurso previo del entrenador lo mandaron los futbolistas al traste con una desgana palpable y entrando en un capítulo interpretable cuando se llega a estas alturas de temporada sin nada apreciable en juego, pero entrando en la posibilidad de alterar la competición una vez que puedas favorecer o perjudicar a terceros.

El Almería jugó a placer, en quinta velocidad y cuesta abajo ante un Mallorca que iba en tercera y cuesta arriba. No voy a denunciar una falta de profesionalidad, pero casi, no voy a entrar en intereses de post-temporada, pero casi, y no voy a valorar quién se queda y quién se va, porque todo se andará.

La imagen también cuenta y la autocrítica es un hecho, pero te la evitas si antes cumples con lo que debes de cumplir.