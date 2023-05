Ens esperen jornadas d'avorriment

Les diferències i necessitats d’un equip i l’altre quedaren ben clares només començar el partit. L’Almeria, a prop de la zona de descens, es prengué el tràmit amb molt més interès que el Mallorca. Tot i que Javier Aguirre va alinear l’onze, en teoria, més competitiu i amb baixes notables al centre del camp, les alternatives no estigueren a l’alçada (Dani Rodríguez, Baba, Maffeo a l’esquerra...). El Mallorca se’n va anar al descans amb un dos a zero en contra, amb una imatge pobra i amb el resultat decidit. L’Almeria, amb urgència de punts per mantenir la categoria, hi va posar més de tot: intensitat, ganes i, sobretot, més futbol. El Mallorca va plantejar el partit com sempre, però ni amb cinc defenses ni amb quatre no va ser capaç de ni tan sols maquillar el resultat. I no ho va fer perquè, entre altres coses, no va xutar ni una sola vegada entre els tres pals.

Amb l’actuació d’ahir a Almeria, el Mallorca haurà fet internacional un jugador gairebé desconegut: el brasiler Lázaro Vincius. Ell tot sol ha deixat en evidència tots els defenses mallorquinistes marcant més gols al Mallorca que en tota la temporada. L’actuació del davanter brasiler —els defenses encara el cerquen— ha estat espectacular, perquè no és fàcil marcar tres gols a la primera divisió. Segurament el d’ahir va ser el pitjor partit dels mallorquinistes fora camp, i això que n’ha fet molts de dolents. Com a mínim haurà mostrat més bona imatge que la que deixà davant un equip molt superior i que no s’entén com lluita per evitar perdre la categoria. Ahir l’Almeria va ser infinitament superior al Mallorca. Així que, val més passar pàgina d’aquest esperpent de partit per part mallorquinista i centrar-se en el que queda de temporada. Tres partits, dos a Son Moix, almenys per quedar bé davant una afició que s’ha donat a l’equip en tot moment, malgrat el poc futbol que ha pogut presenciar, tant en directe com per televisió.