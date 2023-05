Martin Valjent, que acabó con el brazalete de capitán, no se mordió la lengua a la hora de valorar el partido del Mallorca ante el Almería. «Ha sido una derrota muy dura, en ningún momento hicimos el partido que planteamos y queríamos hacer. Saber que ya estamos matemáticamente salvados no es una excusa para el partido que hemos hecho. No hay que repetir más estos errores en los tres partidos que quedan», reconoció.

Relacionadas El Real Mallorca firma un partido lamentable en Almería