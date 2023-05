Almería-Real Mallorca: Para mantener la ilusión

Con la permanencia matemática en el bolsillo, el Real Mallorca tiene el reto de seguir mirando hacia arriba en las cuatro jornadas que quedan. Por mucho que las merecidas vacaciones estén a la vuelta de la esquina, Europa es posible, aunque parezca algo lejano. Por eso, por si suena la flauta, tiene la obligación de intentarlo para llegar a esta séptima plaza, ahora a cuatro puntos con dos por jugar. Y todo pasa por vencer al Almería esta tarde (18:30 horas/Power Horse Stadium), un rival que se juega la vida en la Primera División.

Los de Javier Aguirre necesitan cuajar un final perfecto de Liga -Valencia, Barcelona y Rayo es el resto del calendario- y esperar que sus rivales pinchen por el camino. Además, el aliciente de finalizar lo más arriba posible en la clasificación, que ayudaría a elevar el límite salarial, también está sobre la mesa.

No lo tendrán nada fácil hoy en un duelo en el que no podrán contar con Raíllo, Galarreta, Jaume Costa, Augustinsson, Nastasic y Morlanes, aunque el preparador mexicano recupera a Gio. Por eso el preparador se vio obligado a convocar a cinco del filial para completar la convocatoria, aunque Gayà, Miquel Llabrés, Marcos Fernández, Garay y Montiel, más allá del meta Leo Román, empezarán el encuentro en el banquillo. Todo apunta a que el mexicano apostará por un centro del campo formado por Baba y Antonio Sánchez, y la duda reside en si mantendrá a Amath como acompañante de los intocables Kang In Lee y Muriqi o, por el contrario, le dará minutos a Dani Rodríguez.

En la defensa, por delante del portero Rajkovic, Maffeo se desplazará al carrilero zurdo y Gio, tras más de un mes lesionado, se ubicará en el derecho para cerrar una defensa con Hadzikadunic, Copete y Valjent.

Por su parte, el Almería tiene marcado en rojo este encuentro. Ha logrado 29 de sus 36 puntos en casa y quieren seguir con esa solidez para apuntalar el objetivo, para lo que los de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ tienen la ausencia segura de Kaiky Fernandes, que continúa lesionado, y la duda de si el defensa ‘Chumi’, que no pudo acudir al partido de la pasada semana en El Sadar por ligeras molestias, está recuperado. En contrapartida, el técnico catalán podría presentar la novedad en el lateral izquierdo de Sergio Akiene y recuperar a El Bilal Touré, el máximo goleador rojiblanco que, según el club, «está listo para volar» tras lesionarse el pasado 12 de marzo, ser operado y recuperarse contra pronósticos pesimistas que hablaban de que podría no volver a jugar esta temporada.

El de este sábado será el quinto partido que rojiblancos y baleares disputen en terreno almeriense en Primera División, donde no se ven las caras desde mayo de 2011. Los rojiblancos no han perdido en ninguna de las cuatro citas anteriores, con dos victorias y otros tantos empates. Es el momento del Mallorca para romper esta estadística y seguir soñando con la Conference League.