A Javier Aguirre hay que leerle entre líneas. El entrenador del Mallorca ha vuelto a lanzar balones fuera cuando se le ha preguntado por su renovación, pero ha deslizado un mensaje sobre sus pretensiones a la hora de firmar. “Me gustaría que en su tercera temporada en Primera el club diera ese pasito hacia adelante, ese saltito de calidad que necesitamos dar y para eso no hay magia. Eso pasa por los jugadores, ya tendremos muchos con más de cien partidos, y otras cositas”, ha subrayado en la comparecencia que ha ofrecido esta mañana en Son Bibiloni.

El preparador ha negado que ya haya rubricado su continuidad, aunque "la semana que viene puede haber novedades". “Mi representante quiere venir estos días y me dijo que aprovechará para hablar con Pablo Ortells. Ahora mismo no he hablado con nadie sobre mi renovación, ni de altas ni de bajas, pero tengo una comunicación constante con Pablo y estamos en sintonía”, ha resaltado. El mexicano ha explicado, sin citar a Kang o Muriqi, que respetaría que el club vendiera a alguno de sus mejores futbolistas: “Soy institucional. Si considera que hay que vender uno o dos jugadores para sanear la economía, no me meto. Yo digo lo que creo que le falta al equipo".

El técnico, a pesar de tener atada la permanencia, ha lanzado un mensaje claro en la previa del duelo de este sábado (18:30 horas) frente al Almería. “No debemos dejar una imagen de dejadez, de que ya nos da igual o de que ya planificamos del año que viene”, ha señalado antes de ir más allá en su reflexión: “Este equipo no ha estado en descenso nunca en toda la temporada, eso es un motivo de orgullo, no ha perdido tres partidos seguidos, quitando el día del Madrid y Atlético allí no hemos encajado más de tres goles, el equipo siempre ha sido sólido, por lo que tenemos que ser serios hasta el final. En Almería intentaremos ganar y vamos a jugar con todo, nosotros también nos jugamos nuestros premios, dinero y defendemos una institución, hay que dignificarla".

"En Almería intentaremos ganar y vamos a jugar con todo"

Aguirre considera que tienen alicientes para seguir con el pie en el acelerador en estos cuatro encuentros. “No vamos a regalar nada, vamos a competir. Queremos mejorar nuestros números y dar argumentos para que se fijen en nosotros. No es lo mismo el valor de mercado de Kang, Maffeo, Muriqi o Galarreta de ahora que el de la temporada pasada, no tiene nada que ver”, ha argumentado. "Queremos mejorar nuestros números y dar argumentos para que la gente se fije en el Mallorca. No entro en la historia del dinero de si ganas más quedando más arriba. A mejor posición, mejores posibles y vas ganando prestigio para los que quieran venir. El Mallorca es un club de Primera División que se está consolidando con un buen proyecto, buenas instalaciones y un sitio bonito. Es atractivo jugar en el Mallorca», ha añadido convencido.

El bermellón ha desvelado que tienen las bajas de Raíllo, Galarreta, Jaume Costa, Augustinsson, Nastasic y Morlanes, aunque recupera a Gio: “Menos mal que con los puntos estamos tranquilos”. El técnico ha asegurado que no es partidario “de hacer debutar por debutar” a los del segundo equipo y que “el escalón entre el primer equipo y el filial es muy grande”. Aguirre, además, ha reiterado que hará cambios en la portería “en los dos últimos partidos, no antes”.