Europa, ¿una misión imposible para el Real Mallorca?

Mientras las matemáticas no digan lo contrario, el Real Mallorca puede y debe soñar con ir a Europa. Si conviene o no por la falta de fondo de armario y la dificultad de disputar tres competiciones al mismo tiempo es un debate que ya habrá tiempo de afrontar. Restan cuatro partidos para que concluya LaLiga y los bermellones tienen posibilidades de pasear su nombre por el continente el curso que viene. Sus opciones son pocas, ya que dependen de no fallar y que sí lo hagan sus rivales, pero es un buen motivo por el que no bajar el listón hasta que se cierre el telón el 3 de junio.

Una vez conocida la permanencia matemática del equipo el pasado fin de semana –una situación que podría verse alterada tras la reclamación del Getafe por alineación indebida del Real Madrid– tocaba mirar la clasificación. Y ella refleja que el Mallorca está a cuatro puntos con doce por jugarse de la posición que dará acceso a la Conference League. Un puesto que ahora pertenece al Girona, con 48 puntos, y por el que suspiran Athletic (47), Osasuna (47), Sevilla (47) y Rayo Vallecano (46). La clasificación final, un premio extra para el Real Mallorca Los de Javier Aguirre, con 44 puntos, son los que lo tienen más difícil. Para acceder a ese séptimo puesto necesitarían hacer una final perfecto de Liga y esperar que sus rivales pinchen por el camino. Con el Girona, Sevilla y Osasuna tienen además el golaverage perdido. Con el Athletic empatado, mientras que contra el Rayo de momento lo tienen a favor tras el 0-2 de la primera vuelta. El descenso entra en juego Los bermellones tienen por delante dos partidos muy complicados ante Almería y Valencia. Ambos se juegan su futuro en Primera y será muy complicado, visto también el anuncio de Aguirre de realizar rotaciones, sacar dos victorias. Después, tocará visitar al Barça en el Camp Nou, en el que será el adiós de Busquets y el último partido oficial de los blaugranas en el estadio antes de su remodelación. Para acabar, un duelo que puede ser directo contra el Rayo Vallecano. El clavo al que se agarra el Mallorca es que el resto de sus rivales tampoco tienen un calendario fácil por delante. El Girona, que por ahora lidera la miniliga por Europa, tiene que jugar en casa ante el Villarreal, viajar a Vigo, recibir al Betis –que al igual que los de Setién tienen que amarrar todavía su plaza de Europa League– y acabarán la Liga en Montilivi ante Osasuna. El Athletic no lo tiene mucho mejor. Recibe en San Mamés al Celta, que todavía no está salvado. Se enfrentará a Osasuna en El Sadar, recibirá al Elche y acabará la Liga en el Santiago Bernabéu. Los cinco ases del Real Mallorca El conjunto de Arrasate tiene enfrentamientos directos por Europa y también con los equipos inmersos en el descenso. Este fin de semana visitará el Metropolitano para medirse a un Atlético de Madrid que no renuncia a la segunda plaza. Seguidamente, recibirán en casa al Athletic, viajarán a Madrid para enfrentarse al Getafe de Bordalás y acabarán la Liga como local ante el Girona. El Sevilla, una plaza que oscila El Sevilla, que hoy se juega el pase a la final de la Europa League, tiene el derbi este fin de semana ante el Betis. Después viajará para medirse al colista Elche y le quedará recibir al Real Madrid en casa y acabarla Liga en Anoeta ante la Real Sociedad. Al Rayo Vallecano, el último en discordia, le queda recibir al Espanyol, enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, medirse al Villarreal en Vallecas y acabar la Liga en Son Moix ante el Mallorca. Cuatro jornadas emocionantes por delante en la que cada victoria y cada derrota contará como nunca. El Mallorca, el invitado inesperado a esta fiesta, puede aprovechar la oportunidad.