Cartulina Morada: Lujo a precio de lujo

El nuevo Son Moix parece que contará con unas cuantas zonas vip más de las que ya tiene. Sumado a su ya conocido córner y los prestigiosos palcos de la Tribuna Cubierta, da la sensación de que el nuevo feudo bermellón también brindará asientos privilegiados en su zona de ocio y restauración o pegados a los banquillos de ambos equipos. El Mallorca venderá lujo a precio de lujo. La entidad bermellona lleva dos jornadas consecutivas anunciando que el ticketing funciona a las mil maravillas y que tan solo se han quedado por vender unas 200 entradas por partido. Sin saber nada de economía, la lógica invita a pensar que la táctica idónea será aumentar los precios de los abonos, algo que ocurrirá seguro en el Fondo Norte y la Tribuna Oeste, y contar de esta manera con más asientos libres para hacer caja cada jornada. «Mallorca es una isla muy internacional y perfectamente conectada con el exterior. Sin duda ese es uno de nuestros grandes beneficios que da reconocimiento de marca internacional», reconocía en palabras para El Confidencial el CEO de Negocio Alfonso Díaz. Si el club puede vender un asiento a 100 euros a un extranjero, en lugar de a 50 a un mallorquinista, lo hará. No tengan ninguna duda.

Los deberes de Ortells: El club debe aparcar los romanticismos y deshacerse de quien no ha dado la talla

Con la permanencia matemáticamente asegurada, llega la hora de Pablo Ortells. Tras cerrar la continuidad de Javier Aguirre, una renovación que, entiendo, se anunciará más pronto que tarde, será el momento de hacer cuentas con la plantilla y, sobre todo, la hora de descartar a aquellos jugadores que este curso ya no han dado la talla y que, probablemente, tampoco la darán la temporada que viene. Retener a Rajkovic y Kang será tarea harto complicada, salidas que se sumarán al adiós de Íñigo Ruiz de Galarreta y Ángel Rodríguez y los finales de cesión de jugadores como Kadewere, Hadzikadunic y Augustinsson. Jaume Costa finaliza contrato y puede continuar, pero obviamente no puede hacerlo para seguir siendo titular. La renovación de Nastasic se puede también contemplar, aunque eso no eximiría de la obligación de fichar, al menos, a un lateral izquierdo y dos o tres centrales, porque deshacerse de Valjent tampoco me parecería una locura. Ortells debe firmar un sustituto de garantías para Kang y otro para Galarreta y, sobre todo, acertar con, al menos, dos futbolistas en la zona ofensiva. Mucho me temo que Abdón cuenta sus días como mallorquinista, de ahí que la llegada de dos o tres delanteros resulte imprescindible y, si además tienen gol, ya sería la pera. Se le acumula el trabajo a Ortells, quien sabedor, ya, de que su equipo jugará la temporada que viene en Primera, tiene un mes de margen más que el pasado curso para confeccionar el plantel. Juega con ventaja, que se vea reflejado.

Un inicio prometedor: Augusto Fernández se ha convertido en la gran sorpresa del Mundial de MotoGp

El piloto mallorquín Augusto Fernández se ha convertido, en este arranque del campeonato de MotoGP, en la gran sorpresa de la competición. Sin hacer apenas ruido, el de Sencelles se encaramó ayer a la cuarta posición y pocas dudas tengo de que el podio llegará antes de lo que nos pensamos. Trabajador insaciable y buena persona. No sé a qué espera GasGas para renovarle.