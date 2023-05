La victoria del Real Mallorca ante el Cádiz anoche en Son Moix desató la alegría de jugadores, cuerpo técnico y afición al sellar la permanencia en Primera División un año más.

Después del encuentro, en la zona mixta, el lateral del club bermellón, Jaume Costa, respondió a si habría fiesta tras el partido por la salvación del equipo: "No, no, yo no, ahí están mis hijos que han venido desde Valencia a verme. Yo tendré fiesta en casa, ayer salió el Zelda que es uno de mis juegos favoritos así que lo voy a disfrutar como un niño pequeño y a partir de ahí a disfrutarlo con la familia, a comer y a descansar".

La divertida respuesta del jugador valenciano provocó las risas de los periodistas presentes y del propio futbolista, tal como se puede ver en las imágenes que ha compartido Esports IB3 en su cuenta de Twitter.

Un gol de su compañero en la zona defensiva, Pablo Maffeo, deja al Real Mallorca con 44 puntos, cifra con la que ningún equipo ha descendido a Segunda División en la historia de la máxima competición del fútbol español.

Nuevo videojuego de Zelda

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, nombre que recibe la secuela del exitoso 'Breath of The Wild', salió al mercado el 12 de mayo de 2023 para Nintendo Switch. Este nuevo título transportará a los jugadores a las tierras y los vastos cielos de Hyrule.