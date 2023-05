"Es de Primera, Mallorca es de Primera", cantaban los aficionados nada más acabar el partido. Los bermellones han vencido al Cádiz (1-0) gracias a un gol de Maffeo y han firmado la permanencia a cuatro jornadas del final. La salvación no es matematica, pero estos 44 puntos garantizan seguir una temporada más en la elite del fútbol español. Todo un éxito de un grupo dirigido por Javier Aguirre, que ha sacado petróleo de esta plantilla con un estilo poco atractivo pero muy eficaz. El mayor patrimonio del club, más allá de su afición, es estar en Primera División, algo imprescindible para el crecimiento que esta experimentando a todos los niveles. No ha sido un triunfo brillante ante un Cádiz desesperado, ni mucho menos, pero tampoco ha tenido que apretar el acelerador para sumar una victoria que ha convertido Son Moix en una fiesta.

En los primeros cinco minutos el Cádiz ha chutado tres veces a puerta. Ha sido toda una declaración de intenciones de los visitantes, pero también una evidencia de que el Mallorca no ha salido enchufado. La suerte es que Sergi Guardiola, Alejo y Espino se han encontrado a un Rajkovic que estaba en su sitio. A partir de ahí, los locales han ido entrando al partido bajo la batuta de un Kang In Lee, otra vez, maravilloso por momentos. Muriqi ha enviado fuera un buen centro de Copete y después el surcoreano ha liderado una contra que el kosovar no ha sabido resolver. Pero esa acción ha generado el córner del gol. Kang ha sacado, Baba ha cabeceado al larguero y el rechace, también con la testa, ha sido rematado por Maffeo para poner el 1-0 en el marcador a los quince minutos. Es el segundo gol del carrilero diestro en la temporada y el tercero desde que llegó en 2021, todos ellos de cabeza, un dato curioso si se tiene en cuenta que mide 1,73 metros. El Mallorca ha estado muy cómodo a partir de ese momento demostrando que puede estar sin balón y no sufrir. Solo un activo Chris Ramos ha hecho algo de daño, pero sus tiros ha sido repelidos por Rajkovic. Daba la sensación de que a los gaditanos les faltaba fútbol para inquietar a los baleares, que en ataque tampoco han generado mucho más, a excepción de alguna llegada generada por Kang o Galarreta que no ha encontrado rematador. Lo mejor era buscar el segundo para que la cuesta se le hiciera más alta al adversario, pero no ha encontrado espacios.

En la reanudación el panorama no ha cambiado demasiado. Iza, con un lanzamiento de falta, ha enmudecido Son Moix porque Rajkovic ha hecho la estatua, pero la pelota se ha ido fuera por poco. La posesión era de los andaluces, que han asustado con un cabezazo de Chris Ramos que se ha marchado desviado. El Mallorca necesitaba dar un paso hacia adelante, no podía estar tan descaradamente a merced del Cádiz cuando quedaba un mundo por delante. Aguirre se ha dado cuenta y ha dado entrada a Dani Rodríguez para dar aire al centro del campo y Antonio Sánchez ha tenido que entrar por un Costa tocado. Esto ha provocado que el canterano ocupara el lateral derecho y Maffeo se desplazara al izquierdo. Es decir, el Mallorca estaba jugando con una defensa en la que tres de los cincos futbolistas no jugaban en su posición natural, con Baba de central. Sergio González ha apostado por meter más colmillo con la entrada de Bongonda y Negredo. No le quedaba otra porque esta derrota les podía meter en el descenso al finalizar la jornada. Y casi ha estado a punto de empatar con un testarazo de Negredo que ha obligado a Rajkovic a hacer la parada de la noche en una gran demostración de reflejos. Y justo después rl propio Bongonda ha enviado un buen centro al corazón del área que Baba no ha acertado a despejar, pero por fortuna ningún jugador de los amarillos se lo esperaba y el balón se ha paseado sin que nadie lo tocara.

El Mallorca solo ha funcionado a chispazos en la segunda parte. Fali se ha adelantado a Muriqi cuando el kosovar iba a meter la bota para rematar, pero lo cierto es que era el Cádiz el que apretaba. Lozano ha entrado y los del antiguo Carranza ya no podían acumular más delanteros sobre el césped. Dani Rodriguez ha estado providencial al despejar un chut de Alcaraz que iba a la portería y que tenía a Rajkovic batido. Grenier ha entrado para intentar dormir el juego, el Mallorca lo necesitaba. Y han llegado dos ocasiones clarísimas. En una Kang ha decidido mal en una fabulosa contra. Pero el asiático ha enviado demasiado retrasado el balón y Muriqi ya no ha podido hacer nada. Y en la otra, el propio balcánico ha cabeceado fuera un gran centro de Antonio Sanchez. Los 15.377 espectadores, a excepción del centenar que han llegado desde Cádiz, han animado pidiendo un esfuerzo más en este tramo final. Y es verdad que el equipo le ha respondido en el campo, aunque es difícil de entender que el árbitro diera seis minutos de prolongación cuando no habían pasado tantas cosas para ello. Aguirre pedía calma y que no pasara nada más hasta el final. Lo que sí a pasado es que han tenido otra ocasión Zipi y Zape, es decir, Kang y Muriqi, pero no se han entendido y Conan se ha quedado con la pelota. Y justo antes de la fiesta, Kang ha marcado a puerta vacía porque el meta había subido a rematar, pero el colegiado lo ha anulado por fuera de juego. Ya daba igual. El pito final ha dejado el 1-0 y al Mallorca, una temporada más, entre los mejores.