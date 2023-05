Llevaba toda una temporada exigiendo los 42 puntos para poder hablar de la salvación, pero ya con 44, Javier Aguirre todavía se resiste. “Es que me falta algo que no me permite relajarme y soltarme”, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al partido frente al Cádiz, un encuentro en el que el Real Mallorca ha firmado su salvación virtual.

“Parece que ya estaría, pero esto continúa, tenemos que asegurarlo matemáticamente, nos toca ser prudentes. Con 44 no hay en la historia ningún equipo que haya descendido, pero yo esperaré esta semana para ver cómo estamos. Quizás mañana viendo los partidos y los resultados pensaré que muchas tragedias se tienen que dar... No es que esté desanimado, pero por ahora no me quiero sumar a la fiesta de los jugadores, que son unos cabrones”, ha indicado.

Se resiste el mexicano a hablar de la salvación y, obviamente, se resiste también a hablar de su renovación, un tema que por el momento quiere dejar aparcado: “Todavía no. He sido claro con ellos. Le he pedido al club que esperen hasta nuevo aviso. Yo he dicho que estoy contento y hoy lo ratifico, pero toca esperar”.

El preparador azteca ha reconocido que contra el Cádiz “quizás” su equipo no jugó “el mejor partido de la temporada”, pero ha querido recordar el sufrimiento que tuvo que pasar el Mallorca el pasado curso, a estas alturas de la temporada. “Este Mallorca quizás es el equipo de todo nosotros. A falta de tres partidos, el año pasado, teníamos 32 puntos. El equipo necesitaba ganar para vivir y por eso empezamos a defender bien. A lo largo de este tiempo hemos intentado jugar de otra manera, pero no ha podido ser. Sé que quizás este fútbol no es muy atractivo, pero es necesario hacerlo. Ojalá pudiéramos dar unos pasitos adelante”, ha reconocido.

Ya para acabar, Aguirre se ha referido al partido de Baba, quien por circunstancias ha jugado como central: “Teníamos a Dennis Hadzikadunic con cuatro partidos encima y cinco meses sin jugar, no podía ni con el número. Así que hemos optado por Baba, que es un chico disciplinado, que incluso participó en el gol. Creo que lo hizo muy bien, la verdad. Todos en general hicieron un trabajo defensivo extraordinario”.