"Los últimos partidos hemos recibido goles evitables", ha reconocido Javier Aguirre en rueda de prensa y eso es algo que quiere evitar para el encuentro que el Real Mallorca afronta mañana frente al Cádiz. Sin embargo, para conseguirlo, el técnico mexicano no podrá contar con Raíllo, Augustinsson, Gio y Nastasic, todos ellos lesionados. "Raíllo y Gio no llegan ante el Cádiz, pero quizás estén para el día del Almería. Augustinsson, por su parte, tuvo una recaída. Ni yo ni el doctor somos muy optimistas con su recuperación. Así que en la defensa estamos en cuadros. Es nuestra zona más delicada ahora mismo y suerte que hemos podido contar con la ayuda de Antonio Sánchez", ha reconocido en la previa del partido.

El preparador del conjunto bermellón espera poder cerrar la permanencia virtual con un triunfo frente a los gaditanos. "Cada partido nuestra intención es ganarlo y alejarnos de la zona baja. Es verdad que los últimos partidos se ha complicado un poco. El día del Bilbao y el del Girona se escaparon unos puntillos importantes, así que no podemos relajarnos, hay que salir a ganar", ha indicado.

El de Ciudad de México ha señalado que mañana se miden "a un rival directo", ese tipo de equipos "con los que nos estamos jugando el futuro". "Es un equipo muy físico y yo, personalmente, espero un partido muy cerrado, con pocos goles y mucha lucha", ha reflexionado.

Aguirre también ha reconocido que espera cerrar la permanencia cuanto antes para poder dar minutos a todos esos jugadores que a lo largo de la temporada no los han tenido. "Estoy deseando hacerlo. Estoy deseándolo. Son todos unos profesionales y han trabajado muy bien a lo largo de la temporada. Para que el entrenador sea justo con todos ellos, les debo todos esos minutos", ha señalado.

Ya para acabar, el preparador azteca ha felicitado públicamente al Palma Futsal por la consecución de la Champions: "Es un título muy merecido y no quería olvidarme de felicitarlos. Es un fantástico resultado y algo histórico para el deporte de la isla. Estaba tomándome una cerveza con mi mujer y pasaron con el autobús celebrándolo. Les saludé, pero creo que no me vieron".